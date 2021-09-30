對於能否讓房價回到「買得起」價位，央行總裁楊金龍坦言，「太難了」。（圖／本報資料照）

全台房價連番飆漲，政府多次祭出打炒房措施，然而效果仍不彰顯，台灣央行總裁楊金龍今（30日）赴立院進行報告，被問及政府打炒房的政策，是否能讓房價回到一般民眾都買得起的價格？楊金龍對此坦言，「這目標太難了」。

針對央行在短短一年內，三度祭出房市管制措施，是否為炒房的風氣難以壓制？楊金龍表示，央行信用管制並不會一次大砍，而是採逐步微調的方式，房地產不能硬著陸，而是要讓它軟著陸，也就是藉由一波一波的微調，讓房價趨穩，不是暴起暴落。

楊金龍補充，信用管制主要是為了金融穩定目標，希望資源不要過度集中房地產，而就金融穩定而言，央行的成效算是很不錯。

至於是否能讓房價回到一般民眾買得起的價位，楊金龍坦言，「這個目標太難了」，讓民眾買得起房，時至今日都無法達成，改善高房價必須從需求面、供給面、制度面等三個面向共同執行，才能有效抑制房價，只有政府積極推動社會住宅，才能幫助弱勢者都有房子住。