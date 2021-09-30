國內某航空公司機師人夫阿雄（化名）與座艙長小雨（化名）發生婚外情，正宮抓包2人姦情後對小雨提告，開庭時，阿雄坦承2人至少發生30次性關係，小雨有次還同意他內射，正宮聽後崩潰，一審最後判決小雨需賠償正宮30萬元。

針對正宮的提告，小雨辯稱，阿雄2017年4月間，邀她參加友人的聚餐，沒想到她到場後，阿雄才告知友人因故取消，本來她想立刻離開，後來怕影響日後共事，就勉為其難留下，豈料，阿雄竟將摻有酒精的飲料給她喝下，她因不勝酒力醉倒，遭阿雄趁機性侵，事後還對她展開熱烈追求，讓她不堪其擾。

小雨表示，被阿雄性侵得逞後，對方因為心生愧疚，每個月給她3萬塊錢，前前後後共給了18萬元賠償，由於阿雄百般求原諒，自己也不希望此事曝光，才決定不追究，2人絕對沒有發生不正常男女關係。

可是阿雄出庭時證稱，他與小雨2017年5月初交往以來，至少在桃園住家發生30次性行為，有一次在高雄某飯店開房間，小雨還同意他內射，事後小雨因為吃避孕藥經期不順就醫，交往過程中他多次帶著小雨參加同學間的春酒、喬遷聚會。

法官調查時，小雨就醫的婦產科醫院來函表示，小雨就醫時曾自述服用避孕藥，且小雨確實曾跟著阿雄參加朋友聚會，至於小雨所稱遭到性侵，雖有友人出面作證，但全是聽小雨的陳述，因此不採信小雨的說，審理後認為小雨確實侵害正宮的配偶權，判決須賠償30萬元。可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障