秋日午後聆絲竹 《箏情相約》在南投 19:112021/09/30 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《箏情相約》演奏會，3日在南投縣文化局演藝廳登場。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣文化局將於10月3日下午2點，在演藝廳推出《箏情相約─王玉珏師生演奏會》，演奏曲目包括《歡樂的苗家採茶撲蝶》、《春花夢露》、《安平追想曲》、《梁祝二重奏》等耳熟能詳的歌曲，免費入席，歡迎聆賞。 王玉珏老師畢業於國立台灣藝術大學，主修古箏，曾任新北市樹林國中音樂班、南投縣草屯國中音樂班、雲林縣雲林國中音樂班古箏指導老師，從事古箏教學40餘載。 此次籌備《箏情相約》演奏會，師生克服疫情期間團體練習的困難，推出連串精彩的古箏獨奏、合奏，內容豐富，歡迎大家撥空聆聽。 #王玉珏 #南投 #演奏會 #文化局 #古箏 也許您會感興趣 其他人正在看 寶島熱門新聞 結合天文、人文、水文 大內區發展特色觀光 - 寶島 蚌殼裡找珍珠 彰化西濱海岸線海天任遨遊 - 寶島 活化在地特色 台南西港永樂社區發展貴黍文創商品 - 寶島 福容A8拚振興 用力促銷最高萬元回饋 - 寶島 台東高商林梅英推動原民舞蹈17年獲菁師獎 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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