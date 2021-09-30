南投縣文化局將於10月3日下午2點，在演藝廳推出《箏情相約─王玉珏師生演奏會》，演奏曲目包括《歡樂的苗家採茶撲蝶》、《春花夢露》、《安平追想曲》、《梁祝二重奏》等耳熟能詳的歌曲，免費入席，歡迎聆賞。

王玉珏老師畢業於國立台灣藝術大學，主修古箏，曾任新北市樹林國中音樂班、南投縣草屯國中音樂班、雲林縣雲林國中音樂班古箏指導老師，從事古箏教學40餘載。

此次籌備《箏情相約》演奏會，師生克服疫情期間團體練習的困難，推出連串精彩的古箏獨奏、合奏，內容豐富，歡迎大家撥空聆聽。