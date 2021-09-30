李春金手工創意編織作品。（張毓翎攝）

李春金手工創意編織作品。（張毓翎攝）

李春金手工創意編織作品。（張毓翎攝）

李春金個展即日起至10月4日，在台南學甲豐和社區活動中心展出。（張毓翎攝）

台南市學甲區豐和里編織達人李春金，原是做成衣代工產業，10多年前參加社區環保編織課，短短6小時課程，沒想到學興趣，回家慢慢摸索，常常一做就是不眠不休好幾天，編織包愈做愈精緻，還融入學甲農產特色，開發出虱目魚頭包、西瓜包，價值性不輸百貨公司專櫃的精品。

李春金是豐和里的里民，當初因緣際會參加社區辦的課程活動，啟發她編織興趣，雖然那時僅上了3節課，每節也才2小時，但後來回到家，她時不時會上網找資料或看教學影片，創作零錢包、貴婦包、水桶包、晚宴包等各式各樣的包款。

從早期基本的平編法，李春金不斷精進，學會廣泛使用打包帶、珍珠帶及布感織帶，以更進階、新穎的圓編法、田字編及米字編打法編織作品。「有了基礎加上一些變化，做起來就是特色」對編織設計有想法時，李春金經常廢寢忘食地完成作品，才會放下工作休息吃飯。

後來李春金受到社區邀請，擔任指導老師教社區居民編織技藝，讓社區的編織小物作品，以不同面貌於在地活動上呈現。李春金今天受訪時說，大家都能學會，讓她覺得很有成就感。

今年台南市里社區活動中心才藝嘉年華學甲場，邀請李春金辦理個展；區長張明寶表示希望藉此讓在地表演團隊、藝術有表演及展出空間，並充分活化現有里社區活動中心，展出期間即日起至10月4日在豐和社區活動中心，歡迎在地及外地民眾都能一起來參與。