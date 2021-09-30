新任國民黨主席朱立倫30日晚間出席屏東感恩茶會，會中他不僅大喊國民黨團結了，還稱「要跟民進黨的朋友說，對不起要讓你們失望了」，他自信道，民進黨一直想要國民黨分裂、內鬥，但對不起，國民黨團結在一起了，此外更稱，民進黨實在沒用。

新任國民黨主席朱立倫30日晚間出席屏東感恩茶會。（謝佳潾攝）

「朱立倫當選，就是重啟兩岸交流平台！」朱立倫指出，在他當選黨主席的第2天，對岸的習近平主席就給他賀電，而他也有復電給對方，民進黨實在沒用，應該要利用這個機會讓長期中斷、惡化的兩岸關係，能夠有個交流管道也好，雖然是國民黨，但也是為台灣百姓好。

新任國民黨主席朱立倫30日晚間出席屏東感恩茶會。（謝佳潾攝）

他說，屏東有很多農產品，也有很多農民，如果現在農產品賣不出去，受害的就是農民。此外，他還說，除了兩岸交流平台，國際上不管是美國還是歐盟、新加坡，也都有給國民黨道喜、給他賀電，他相信，這是中國國民黨重獲國際重視的開始。

他強調，國民黨要面對的挑戰仍很多，如下個月台中有罷免、年底有公投，還有明年的2022選舉，「我們一定要贏」，也贏回2024重新執政，把台灣贏回來、中華民國贏回來，國民黨贏就是大家的勝利。

而針對明年屏東縣長選舉，因屏東長年綠色執政，朱立倫對屏東縣長候選人有何看法？朱立倫說，他在下周就任主席後，會針對2022選舉成立選舉對策委員會，針對每個縣市做選情分析與檢討，所以他現在不預設立場，待委員會成立後討論。

至於黨主席選舉，朱立倫在屏東拿到7000餘票，勝對手近4000票，對此，朱立倫說，謝謝屏東鄉親的支持，每一票都是投給中國國民黨，選後大家都是在一起的，沒有你我之分。