謝震武連續8年獲獎，喊話朝第9年邁進。（讀者文摘提供）

新冠疫情自2020年爆發以來，時時刻刻都在影響和改變著每個人的生活，《讀者文摘》在充滿新挑戰的時代中堅持新常態，不受疫情影響，持續舉辦《讀者文摘》第23屆台灣信譽品牌及人物年度大調查。今年，第23屆台灣讀者文摘信譽品牌頒獎典禮，首次以線上的方式於9月30日下午2點進行。獲獎的名人與品牌企業都在影片中發表獲獎感言，堅信在危機中，信譽與信賴更值得人民的青睞。

信任是無形的力量，也是無形的財富。在全球疫情肆虐的2021年，信任比以往任何一年都更受依賴。《讀者文摘》第23屆信譽品牌年度調查在台灣民衆中進行調查，除了評選出最受信譽的信譽品牌外，與往年一樣，評選活動的亮點是最受信賴電視新聞／時事節目主持人、最受信賴廣播節目主持人、最受信賴娛樂節目主持人以及最受信賴體育名人。

本次榮獲最受信賴電視新聞／時事節目主持人是謝震武，謝震武身兼多重角色，跨足律師與主持人，螢幕前及私底下保持令人信服的的極佳形象。他主持多種類型節目，從嚴肅的新聞到令人開心的娛樂脫口秀，機智與冷靜一以貫之，親切穩重、機智過人、深受觀衆喜愛，曾被評爲説話最得體的名人。除了在廣受各界喜愛的「新聞面對面」中，那權威、公正、客觀的形象深植人心，予人無比的信賴感以外；自2019年初開播的《震震有詞》是台灣電視史上第一個法律性質的綜合談話節目，幫助一般家庭透過故事得到法律知識，將他律師加電視主持人的職業生涯發揮到極緻。他以知性加幽默的風格讓來賓真情流露，在觀衆中積累了高度威信。他還著書與年輕一族分享他的人生經驗，普及法律知識。謝震武憑藉跨界的威信一直躋身於台灣觀衆最受信賴的主持人之列。

謝震武獲獎表示：「在疫情當前，彼此信賴比什麽都重要，這一路走來是非常辛苦且孤獨的，《讀者文摘》跟我都知道，掌聲，它是一時的，但是信賴，它是永久的。」蟬聯八年最受信賴電視新聞／時事節目主持人獎的謝震武也承諾，將繼續保持初心，做好本位，目標是朝著第九座獎項邁進。」

廣受追捧的黃子佼本次榮獲最受信賴廣播節目主持人和最受信賴娛樂節目主持人雙料獎項。黃子佼用特有的知性和幽默為廣大華語觀衆提供資訊與娛樂節目，正能量滿滿，也榮獲多項大獎，甚至贏得觀衆無數，他的綽號「佼佼」恰當地形容了他在豐碩職涯中是一個佼佼者。黃子佼獲獎後表示很開心同時也表示壓力很大，他坦言，獲得《讀者文摘》頒發的最受信賴廣播節目主持人及最受信賴娛樂節目主持人獎項分量很重，因爲得到別人的信賴要花很大的決心也要做出很多的取捨。他說：「我不敢說我做到100分，但我會帶著這個獎項繼續努力。」

本屆榮獲最受信賴體育名人的是女子單打目前世界排名第一的羽球選手戴資穎，剛剛結束東京奧運會，戴資穎取得了羽球女子單打亞軍。雖然目前戴資穎世界第一，但她依然非常謙虛：「即使到了排名第一，也依然要學習承受輸的感覺，因爲那是嚐到勝利果實的必經過程。」戴資穎表示「很高興再度獲得最受信賴體育名人獎，感謝大家的支持，也希望大家一起加油，共同挺過疫情。」