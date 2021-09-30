王洪飛執導，鍾瑶、曹晏豪、安妮、阮承恩主演的《詭祭》9月30日晚上在台北電影節舉辦亞洲首映。鍾瑶、曹晏豪是多年好友，因拍《詭祭》之後升格成男女朋友，兩人傳出交往後，經過3年總算首度同台，鍾瑶被問戀情說：「是在拍完電影才在一起。」而最近娛樂圈喜事連連，是否也有望結婚？鍾瑶害羞說：「結婚現在言之過早，現在還是不要搶別人風頭吧！」但鍾瑶也承諾會與曹晏豪一起包場電影，「我們已經有在準備了」。

鍾瑶表示，屆時電影上映，會和曹晏豪一起包場。（粘耿豪攝）

安妮穿著一襲露背禮服出席首映，表示自己為了這部片在三個月內激瘦10公斤，「這是我人生一輩子最難過的時刻，從演戲到拍完，什麼都不能吃，我只能吃沙拉和雞胸肉，現在看到雞胸肉都還是會想吐！」安妮還說：「拍戲的時候，他們都去吃牛肉，我只能吃沙拉，他們下了戲去喝酒，我也只能喝水，好想哭！」她表示自己也因此養成天天運動3個小時的習慣，至今體重都沒有再上升。安妮說著表示很羨慕鍾瑶怎麼吃都吃不胖，「鍾瑶到哪裡都喊著一定要吃，不能餓肚子，但怎麼吃都很瘦！」

曹晏豪談到拍攝最困難的地方是講英文時的腔調。（粘耿豪攝）

安妮穿著一襲露背禮服出席北影首映，透露為戲瘦了10公斤。（粘耿豪攝）

鍾瑶與薛斯布隆（Gjis Blom）在片中談情說愛，還有一場在沙灘「人與人連結」的激情戲碼，但在翻滾過程中她好幾次吃沙，讓她一喊卡只能狼狽地把嘴巴裡的沙子吐掉，鍾瑶說：「拍攝的時候，耳朵和眼睛都跑進很多小石頭，並不像影像呈現的浪漫唯美。」她也透露，導演當初原本希望有裸露畫面，但後來希望電影不要被列為18禁，所以剪了很多。