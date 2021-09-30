蔡政府9月民調出爐，總統蔡英文信任度、滿意度都下滑超過7個百分點，媒體人單厚之近日投書媒體指出，民進黨矢口否認「3+11」是疫情破口，不敢面對「3+11」的真相、堅決不承認政府防疫有任何疏失，也不敢承認疫苗採購的種種缺失跟失能，已經成為民進黨政治上的最大破口。

《美麗島電子報》近日公布蔡政府9月國政民調，民調結果顯示，已打過疫苗的民眾對蔡總統、行政院長蘇貞昌的滿意度分別是52.7%、47.1％，而沒打過疫苗的則只有37.5％、36.6％。兩者出現落差，而同樣的情況也發生在政黨好感度上，打過疫苗的民眾對民進黨的好感度較高、反感較低，沒打過疫苗的民眾對國民黨的好感度，也高於已打過疫苗的人。

單厚之29日在《美麗島電子報》投書進一步分析稱，當國家面臨危難時，民眾更願意凝聚和支持民進黨，但當疫情的威脅趨緩，開始檢討政府防疫作為時，民進黨官員卻又堅持「3+11」不是破口，甚至不遺餘力護航高端等作為，都很大程度傷害了民眾對蔡政府的信任。

他認為，民進黨堅決否認「3+11」是疫情破口，也不敢面對「3+11」的真相、堅決不承認政府防疫有任何疏失，也不敢承認疫苗採購的種種缺失跟失能，已經成為民進黨政治上的最大破口，而這筆帳，人民遲早會和民進黨算的。