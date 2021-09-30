美國中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）上將9月29日出席國會聽證會，並對國會議員們表示，阿富汗政府崩潰的根源，是前總統川普任內與塔利班簽署的「和平協議」，稱該協議對阿富汗政府和軍方造成「十分惡劣的影響」。

「半島電視台」（Al Jazeera）9月30日報導，麥肯錫在聯邦眾議院軍事委員會（HASC）聽證會中指出，美國與塔利班簽署《杜哈協議》（Doha Agreement），事實上對阿富汗政府和軍方造成「十分惡劣的影響」，尤其是在心理層面上，因為該協議明確訂出美國撤軍的時限。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）同意麥肯錫的分析，並指出《杜哈協議》承諾停止美軍對塔利班的空中打擊，使該組織所面臨的壓力大減，並藉此對阿富汗部隊發動更強烈的攻勢，讓後者死傷慘重。

美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）上將則重申，由於在未滿足必要條件下撤軍，導致美國於當地面臨「戰略失敗」；他還提出諸多遠因，包括2001年未能迅速於阿富汗東部托拉波拉（Tora Bora）逮到蓋達組織（Al-Qaeda）前首腦賓拉登（Osama bin Laden）、2003年伊拉克戰事導致阿富汗美軍被調走、未有效處理塔利班將巴基斯坦當作庇護所一事等。

不過麥肯錫也承認，現任總統拜登4月減少駐阿富汗美軍數量的命令，是美國這場20年戰爭「棺材上的另一根釘子」，因為這將美軍顧問自阿富汗軍中調離，讓美國無法繼續掌握當地部隊的實際狀況，才會在其最後迅速崩潰時措手不及。