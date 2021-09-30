甄子丹和秦嵐在《怒火》飾演一對夫妻。（華映提供）

以《延禧攻略》紅遍兩岸三地的秦嵐在《怒火》中與甄子丹扮演恩愛夫妻，更要挺著懷孕的大肚子面臨炸彈攻擊，成為最危險的孕婦。秦嵐首度到香港拍戲，她很開心能和陳木勝及甄子丹合作，「這次真的是一次畢生難忘的拍攝經驗。導演那時身體已經不舒服了，但仍堅持要拍出一部好作品，現在想來真的非常感動。」

電影中設計一些她與丹哥甜蜜互動，親親抱抱的畫面，兩人互動非常自然恩愛，但最讓她難忘的是有一場爆破重頭戲，演出舞蹈老師的她，連同一群小朋友被人肉炸彈客綁架，命在旦夕，等待甄子丹前往營救，她必需被扣上手銬拖拉著奔跑，場面非常緊張。對於最美皇后和宇宙最強的組合，秦嵐也直呼期待，「丹哥的身手就像是superman，很想和他合作，一定會有很不同的火花。」

因為甄子丹是動作導演，讓秦嵐覺得很安心，「我第一次拍那麼大型的爆破場面，幸好導演和丹哥都很照顧我，我儘量演出孕婦的狀態，丹哥再教我要怎麼跑動。」她覺得這次的動作場面難度並不會太高，「但那時候天氣有些熱，而我戴的假肚子有點重，不那麼好動，幸好丹哥拍攝經驗非常豐富，都會顧著我，我就跟著他跑，覺得很安心。」經過這次的動作場面，讓她對自己信心大增，「我的協調性還不錯，有了丹哥的指導，之後應該可以應付更難一些的動作拍攝。」《怒火》預計2021年10月22日上映。