Melody跟沈玉琳 首度踏上金鐘獎。（TVBS提供）

TVBS《11點熱吵店》主持人荒謬大師沈玉琳及瘋瘋貴婦Melody的反差組合深受粉絲喜愛，兩位主持人節目上的發言也成位網路熱門討論話題。合作1年多，兩人的好默契被相中，受邀擔任第56屆金鐘獎的頒獎嘉賓，對兩位主持而言，都是大姑娘坐花轎頭一遭。

沈玉琳說以為《11點熱吵店》節目會先入圍，沒想到是自己先以頒獎人的身分登上金鐘舞台：「沒關係，這代表節目吸引到大家的注意，只要在這行創造出自己的價值，還是有機會當頒獎人，聽起來是個勵志的故事。」

沈玉琳跟Melody兩人過去幾年都與三金擦身而過，擔任過很多節目製作人的沈玉琳自嘲自己的節目過於荒唐，評審看了可能嚇到，所以這些年來從沒參加過金鐘獎。這回即將踏上電視圈的榮耀殿堂，沈玉琳「把金鐘獎頒獎看得跟自己婚禮一樣重要」，特別到禮服店挑衣服，標準是「要搭得上貴婦Melody」、還要「浮誇得很低調，以彭于晏為穿搭範例」，要外界拭目以待。

從未想過能當頒獎人的Melody表示，接獲主辦單位邀約電話的當下興奮到說不出話，一碰到沈玉琳就開始幾哩瓜拉討論，典禮當天上台到底要講什麼有趣的內容。Melody透露，兩人的台詞分配會由沈玉琳拉主key，自己則扛起『漂亮』的任務，對他們而言，獲金鐘邀請是一個難得的榮譽，「期待多於緊張」。倒是Melody當天要穿怎樣的戰袍到現在都還沒定案，團隊還特別為她從國外挑選禮服，Melody信心十足，希望大家能期待他們的頒獎。

此外，每年金鐘獎，藝人們在紅毯上大秀禮服與氣勢成為矚目焦點，今年時尚教主藍心湄率領《女人我最大》軍團美妝教父Kevin、彩妝師VINCENT，及藝人小鐘跟海芬，在金鐘獎紅毯時刻進行《教主說紅毯》直播，將直擊各大明星的紅毯穿搭及妝容。《教主說紅毯》將於10月2日晚5點在《女人我最大》粉絲團、下午茶星聞粉絲團、《女人我最大》YouTube、TVBS NEWS YouTube進行直播。