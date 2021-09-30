政府社會住宅政策日前遭台北市長柯文哲嗆聲。蔡英文總統今天表示，8年20萬戶社會住宅，目標沒有改變。「我知道民眾都期盼居住正義，我們一定要不分中央地方，全力以赴，一起來解決問題！」

蔡英文總統今天赴新北市出席「國家住都中心社會住宅」開工動土典禮，強調推動社會住宅，是落實居住正義的關鍵措施；政府設下了8年20萬戶的目標，希望透過中央和地方緊密合作，強化推動社會住宅的量能，用更穩定的速度完成設定目標，一起回應社會的期待。

蔡英文在臉書表示，多元興辦社宅，是我們執政最重要的政策目標之一。其中興建的部分，第一階段4萬戶已經在去年達標，現在也正朝向第二階段8萬戶的目標前進。

她說，今天，她到新北市的兩處社宅參與動土，這兩處社宅從找地、設計、規劃到發包，都是由國家住宅及都市更新中心 一手包辦。「興建社會住宅，推動居住正義，讓房地產成為安居樂業的家，而不是炒作的工具，這是我們不變的初衷」。

蔡英文自問自答，大家一定有些疑惑，為何社會住宅都集中在都會區？理由無他，因為都市化發展的結果，像人口集中的雙北地區，年輕人租屋、購屋的負擔也相對大，這是雙北城市治理問題中的重要議題。當年曾經有年輕人在台北市的帝寶前上街夜宿，訴求居住正義，就是因為如此。

她強調，她上任以來，積極補助對社宅最迫切的台北市45.8億元經費，全力協助台北社宅的推動。也透過住都中心，在新北儘快推動社會住宅，去年在中和的警消社會住宅動工，以及今天在板橋的社會住宅動工，都是我們希望中央地方攜手合作，一起興辦社會住宅的最佳案例。她知道民眾都期盼居住正義，「我們一定要不分中央地方，全力以赴，一起來解決問題！」