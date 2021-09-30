五月天「好好好想見到你」原訂今年2月在台中洲際棒球場舉行5場演唱會，由於年初疫情爆發而延期，直到8月才宣布延至今年12月4至12日舉行，考量疫情至今仍未完全平緩，相信音樂臉書剛剛稍早在官網公告，台中場二度延期至明年（2022年）1月15、16、21、22、23日。

相信音樂在臉書發文表示：「由於疫情影響，中華職棒延至八月復賽，冠軍賽事預計十二月開打，經與場地和舞台搭建工程、各前置籌備相關單位協調、並確保遵守政府防疫措施的綜合考量之下，最終確定演唱會延期，相關延展與退票辦法詳述如下，很抱歉造成大家的不便，也非常感謝各位的理解與支持，Fly to 2022 我們再見！」表示雖然晚了一點，但為了讓大家都能更安心地欣賞演唱會，希望大家一起共同防疫，「我們一起努力加油，約好了，就遲到一下。期望這世界會越來越好，期待那一天，期待再一次見到好好的你，你好好，我們也好好」。