上海證券交易所官網顯示，聯想集團首次公開發行中國存托憑證（CDR）並在上海科創板上市申請已獲受理。這也是繼9月17日大陸證監會發布《關於擴大紅籌企業在境內上市試點範圍的公告》後，紅籌上市公司以CDR形式回歸A股的第一單。

根據第一財經報導，聯想集團本次擬公開發行不超過13.38億單位的CDR，擬募集資金100億元（人民幣，下同）。

此次募集資金的55％用於包括「雲網融合新型基礎設施專案」、「行業數位化智慧化解決方案項目」及「人工智慧相關技術與應用項目」，10％用於產業戰略投資項目，35％用於補充流動資金。

聯想集團於1994年在港交所主板上市，並於1995年發行美國存托憑證（ADR）。今年1月12日晚，聯想向港交所提交公告計畫登陸上海科創板。

第一財經援引香頌資本執行董事沈萌分析表示，此前PC行業曾經歷連續多年下滑，在過去一年聯想仍然保持了基本增長，可是香港市場對於聯想的估值很低，而利用科創板的靈活優勢，既不需要從香港私有化退市並拆除紅籌結構、還可以在大陸獲得更高估值，對聯想和其投資者都是利大於弊。