2021台灣名人賽暨第35屆三商盃高爾夫邀請賽30日在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）展開首回合，首次參賽的卓宗霖打出低於標準桿4桿的68桿領先群雄，並獲得陳河東紀念獎每日最低桿獎獎金3萬元，3位職業選手洪健堯丶呂偉智與張緯綸及業餘球員洪昭鑫同以70桿暫並列第2。

今天天氣仍然高溫炎熱，但是大會會長翁肇喜今天一早就到球場觀賽，一整天都在球場內為選手們加油；卓宗霖抓7隻博蒂、3柏忌，前9洞33 桿、後9洞35桿，他表示，今天主要歸功開球木桿發揮穩定，雖然依實際統計數據顯示，這回合他只有8個洞成功打上球道，不過未成功打上球道的洞只有第12洞歪進樹林以外，其他洞都落在球道邊，第2桿都好處理，大多有照自己的想法執行。

33歲的卓宗霖轉職業12年，今年以去年台巡賽年度獎金排名第65首度參賽，他提到9月中旬大安公開賽打完後一周內，因為當時比賽木桿揮桿不順，因此就找了教練張奇偉調整，結果台灣名人賽首回合證明執行結果非常好，比賽心態也調整很正面，不去想太多，加強專注力。

暫並列第2的洪健堯指出，第1回合整體表現還可以，鐵桿不錯、推桿30推也還可以接受，從第10洞出發的他前9洞進攻節奏慢了一點，打得並不理想，後9洞調整節奏快一點，進攻策略也收斂一些，今日最佳1洞是在3桿短洞第8洞，開球沒成功打上果嶺，但在果嶺右邊，距旗洞10碼處，直接切球進洞，短桿手感仍在。

大會會長翁肇喜（右）到場為選手加油。（大會提供）