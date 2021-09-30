立委傅崐萁今赴立法院質詢NCC主委陳耀祥，先誇陳耀祥「人生勝利組」，擁有德國海德堡大學博士學位，又有多項公職的豐富經驗，但卻是中華民國進入民主時代後「首位把新聞台關掉」的NCC首長，未來不僅在教科書「歷史留名」，還幫陳耀祥想好墓誌銘，「功在黨國」四字最能為代表。

傅崐萁表示，台灣在威權時代結束後進入民主社會，「言論自由」是民主國家主流價值，民進黨在野時也一再表達「黨政軍退出媒體」，如今執政了，NCC卻以換照名義，以御用專家、學者組成委員會，關掉一個反對媒體，做了反民主、反時代、反世界潮流的決策者。

傅崐萁狠酸陳耀祥，關掉中天的理由，讓人啼笑皆非，警示陳耀祥「功在黨國」必須付出代價，未來兒孫將在教科書上，以這樣的方式來認識陳耀祥。

不過，陳耀祥表示，電視台換照是依照法令處理，強調NCC是獨立機關，台灣現在是民主國家，不會有「功在黨國」這種封號。

NCC近來因應申請加入CPTPP，再次推動「數位通訊傳播法」；傅崐萁認為，NCC假借CPTPP名義，要將手伸進網路平台，民眾網路上發表的文章、留言，除了平台審查，還多了NCC審查，他質疑政府從對付電視台到網路平台，只要不符合上意就永無寧日。

傅崐萁感嘆，「士大夫之無恥，是謂國恥」，指稱陳耀祥法律人最懂玩弄法律，要他適可而止，全世界沒有民主國家，會像台灣這樣箝制言論自由，要讓台灣幾乎沒有「反對媒體」的存在。

傅崐萁呼籲，民主要多包容、要允許媒體監督政府，若少了監督的力量，政府權力過度集中，反而會使政權腐化；陳耀祥表示，台灣言論自由在全世界排名是前段班，強調NCC的決策是可受公評。