台中市梧棲區長興宮重建完工，30日舉行入火安座大典。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區長興宮於2017年進行重建，歷經4年5個月完工，30日舉行入火安座大典。重建主委王經綻表示，長興宮新廟格局比照王爺廟，展現古色古香全新面貌。

台中市梧棲區長興宮重建完工，30日舉行入火安座大典。（陳淑娥攝）

長興宮今日舉行入火安座大典，今日清晨5時30分陸續展開跳鍾馗開廟門科儀，基於民俗傳統需要，邀請法師扮鍾馗是為送煞神穢除廟內煞氣，煮油淨廟儀式，保持廟內潔淨，儀式陸續表演天地掃、草龍趕煞、吉慶豐年與驅邪納福、雞鎮鴨煞等儀式，鍾馗爺將廟門打開後，伴隨著一聲又一聲的「進喔！」

台中市梧棲區長興宮重建完工，30日舉行入火安座大典。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌、台中市副議長顏莉敏、市議員、王立任、楊典忠、梧棲區長溫國宏、梧棲區農會總幹事王秝毅等人及各宮廟主委幹部和信徒到場，祈求風調雨順，國泰民安。

台中市梧棲區長興宮重建完工，30日舉行入火安座大典。（陳淑娥攝）

主委林貴容表示，長興宮主祀吉府千歲，於同治8年（1869年），從大陸泉州「放王船」上漂流到梧棲沿海岸邊，被蔡姓居民拾獲帶回供奉，迄今已有152年，很有靈驗，後來成為地方保護神。長興宮原本只是一座茅草搭蓋的網寮，經過幾次搬遷，目前位於梧棲頂橫街，由於廟的空間不大，經廟方籌募經費購買下周遭土地擴大辦理重建。

重建委員會主委王經綻指出，長興宮土地面積300坪，建地128坪，總工程費1億2000萬元，歷經4年5個月重建完成，新廟格局比照王爺廟，展現古色古香全新面貌。