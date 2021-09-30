台中勞工大學為提供勞工朋友進修管道，在山海屯等區域分區開辦課程，滿足各區勞工需求。海線地區今年首度委由台中市勞工福利促進協會承辦，課程多元實用，除招生中的「商品行銷技巧-以珠寶業與策展為例」課程外，十月將舉辦二場免費講座，邀專家暢談職場人脈經營及勞工權益維護，讓大甲、清水、梧棲及沙鹿等海線勞工就近參加，迴響熱烈。

勞工局長張大春表示，台中市勞工福利促進協會開設課程，以增進勞工職場知能及勞動權益為宗旨，多元而實用，如工作職場一把罩智慧型手機APP應用、勞保權益報您知、服務業職場禮儀與態度、社群媒體認識與經營、勞動法知識與運用實例等，皆能切合勞工需求，提升勞工知能，強化職場競爭力。

張大春指出，海線地區幅員廣闊，過去只有委由靜宜大學承辦，今年由於台中市勞工福利促進協會加入勞工大學陣容，協會位於沙鹿民族路，來往海線清水、大甲、梧棲及大安等9區，交通很便捷，方便勞工就近進修充電，也多了一個選擇，深獲好口碑。

台中市勞工福利促進協會表示，受疫情影響，課程一度中斷，8月已陸續復課，並展開新班招生；包括十月中旬開課的「商品行銷技巧班」，由擁有珠寶設計資歷的陳貴金擔任講師，以珠寶業策展為主軸開講。為方便勞工參與，課程安排在周六、日進行，每小時收費50元，符合弱勢勞工補助資格者，學費全額補助。

勞工局表示，勞工大學開課皆依課程目標、內容難易度，規劃每門18小時至54小時上課時數，提供勞工有系統教學課程。另考量部分勞工朋友反映，因工作、家庭等因素，無法參與長時數課程。為此，勞工大學特別規劃短時數的主題式專題講座，期能滿足勞工汲取職場新知需求。

台中市勞工福利促進協會10月開辦的二場專題講座，分別為10月8日下午1時起推出「人脈經營與打動人心的溝通技巧」，由講師張元任融合理論與實務，暢談職場溝通、建立人際關係及問題分析解決技巧。10月13日下午1時起登場的「勞資糾紛實務解析」，為時3小時，主講常見的勞動法令的處理案例解析，促使學員進一步透過實例的講解，了解勞動法令之規範。