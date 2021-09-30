日本防衛副大臣中山泰秀近日稱，「台灣有事就是日本有事」，今天（30日）下午，大陸國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙回應，「台灣的事是中國的事，不關日本什麼事。」

此外，日本防衛大臣岸信夫近日表示，中國以不透明的方式持續高水平地增加國防開支，加強軍事力量，引發日本等地區國家和國際社會強烈擔憂。釣魚島是日領土，日將捍衛相關島嶼主權。日台地理位置接近，台若出事，日亦無法置身事外。

吳謙表示，日本防務高官一再炒作所謂「中國軍事威脅」，粗暴干涉中國內政，危害中國主權，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

吳謙表示，中國堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，國防支出公開透明，開支水平合理適度。中國近30年每年國防開支占GDP比例不到2％，不僅低於世界主要國家，也低於2.6％的世界平均水平，人均軍費支出更是只有日本的五分之一。

吳謙指出，反觀日方，不但不真誠反思侵略歷史，反而大幅增加防衛預算，屢創歷史新高。此外，日方還大力加強西南島嶼軍力，發展網路、太空等新興作戰力量，遠超「專守防衛」需要。日方究竟意欲何為，值得亞洲鄰國和國際社會高度警惕。

吳謙重申，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土。無論日方如何鼓譟，都改變不了這一基本事實。日方應停止一切在釣魚島問題上對中國的挑釁行為，更不要顛倒黑白，對中方倒打一耙。

「最後我要強調，台灣的事，是中國的事，不關日本什麼事。」吳謙斥責，日方政客以所謂「地理鄰近」作為介入台灣事務的藉口，是對中國內政的粗暴干涉，不禁讓人回想起日本發動對外侵略戰爭和殖民亞洲的歷史。

吳謙強調，中方必須正告日方，「今天的中國早已不是當年的樣子，我們決不容許任何國家以任何方式插手台灣問題。」