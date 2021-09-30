被抓到了！金管會30日公布，去年底到年初的不動產專案金檢，分別在房貸、購地貸款、餘屋貸款及工業區土地抵押貸款等4大缺失上，抓出銀行11種疏失態樣，疑助投資客炒房養地，已在今年5月發函金融機構要注意避免，而9月央行祭出強化信用管制，金管會亦將列入一般金檢的重點檢查項目。

金管會是在2020年12月15日到今年3月31日間，專案金檢10家銀行與三家票券公司，檢查局說檢查重點就是銀行有沒有協助投資客「炒房」，找到的11種缺失態樣。

首先在購屋貸款，即房貸部分有四種態樣，一是銀行對借款戶已持有多筆或短期間申辦多筆房貸者，沒有確實查證購屋用途合理性，即以購置自用住宅條件核貸；二是對於借款戶短期間內連續買進賣出房屋，未查證是否為投資客，也沒有研擬風險管控機制。

三是借戶財務能力欠佳，銀行短期間內仍核准對其辦理多筆購屋貸款，未確實評估借戶還本繳息能力；四是對於借戶提供非本人的外幣存單作為擔保，核貸金額有超過借戶所購置高價住宅金額6成，且以短期放款承作，貸款期間僅繳付利息，違反中央銀行對於高價住宅貸款規定。

在購地貸款部分有三種缺失態樣，一是未向借戶徵提明確興建動工期程，或借戶多次辦理續約展期，銀行也未有效督導借戶依約動工開發，導致貸放後數年仍未動工興建，金管會認為這就是銀行協助投資客「養地」。

二是對於同一土地短期間內交易價格大幅提高，或轉貸案件大幅增加貸款金額，銀行沒有確實評估借戶資金需求合理性及審慎辦理擔保品估價；三對於建築業者核給鉅額週轉金貸款，沒有釐清最終資金用途是否用在辦理住宅建築及企業建築使用。

在餘屋貸款方面也有二種缺失態樣，一是對於餘屋貸款承作條件沒有符合內部所訂規範者，未建立例外案件管理機制。二是對於餘屋去化率偏低或去化時程過長案件，沒有落實逐步收回貸款額度或調高利率的內部風險控管措施，一樣是有協助建商屯房的嫌疑。

至於工業區土地抵押貸款方面亦有二種缺失態樣，一是未向借戶徵提興建或開發計畫，或所徵提計畫內容未明確，仍核准貸款；二是對於借戶未依興建或開發計畫執行者，未依內部規範逐步收回貸款或調升利率，也是有協助養地的嫌疑。