有「台版Angelababy」之稱的網紅黃琳，擁有亮麗外型、火辣身材，在讀大學時就小有名氣，被封為「世新女神」，多次登上PTT表特版，不時會在社群網站分享養眼美照，近日她又曬出比基尼辣照，卻因泳衣太小件炸出南半球，辣度破表。

黃琳在IG貼出一組比基尼照，她穿著藍色豹紋比基尼，下半身搭配白色短褲，前幾張，她蹲在泳池邊使用草泥馬游泳圈開心拍照，一下抱著一下親吻，看得出來相當喜歡新道具，尤其側身入鏡的角度，秀出性感背溝線，格外迷人。

接著黃琳轉到正面更是不得了，她身上穿的比基尼似乎太小件，不但南半球炸出見客，泳衣胸前還有挖洞搭配釦環的設計，使得東西半球也藏不住，美胸幾乎整個溢出來，性感指數爆表。

辣照一貼出，立刻吸引大批粉絲留言狂讚「好美」、「有夠辣」，女星拐拐也直呼「出事了」，更有不少人歪樓把重點放在草泥馬，羨慕道「放開草尼馬 有本事衝著我來」、「好嫉妒草泥馬」、「羨慕那隻草泥馬」。