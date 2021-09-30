台北市長柯文哲上任後推動影視音實驗教育機構，9月通過第2個5年計畫，市議員鍾沛君30日質疑，看完學校工作報告發現校方不知道自己在做什麼，有5分之1課程都在參訪，只有1名學生在電影委員會製片組實習，更誇張的是今年招生僅有12人，光是員工就有11人，辦學已毫無方向，該思考有無存在必要。校方對此回應，學校定位不是幫學生想好出路，而是讓學生具備選擇的能力。

北市文化局今早赴議會教育委員會工作報告，鍾沛君指出，影視音學校新一梯新生僅12人，學校正職員工就有11人，員工與學生比例是1比1，她不滿學生數那麼少，老師也不必這麼多人，校方還打算開放一般民眾旁聽，質疑是用來充數。

鍾沛君表示，看完學校工作報告後不知道校方在幹麻，有5分之1是到大學、動畫公司、唱片公司參訪，應該多與市府相關單位如電影委員會、台北電影節合作，甚至只有1位學生到影委會製片組實習，辦學已毫無方向，該思考有無存在必要。

對此，文化局長蔡宗雄回應，台北表演藝術中心、台北流行音樂中心已成立行政法人，校方將和北藝、北流合作開課與實習。

影視音學校代理主任楊湘穎說，今年因疫情很多招生活動都停擺，也有很多家長的收入因此無法選擇實驗教育，今年入學人數確實比往年低，學生實習要經過甄選，名額不是很多，至於校方定位，不是幫學生想好出路，而是讓學生具備技術基礎有選擇能力，要升學或就業不用勉強孩子，不會做價值評斷。