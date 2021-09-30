雖然珠海航展是知名的航空展，但中國持續擴大參展內容，似乎有意將其擴大為防務展。近年來增加了不少陸地裝備與海上裝備的展出，尤其特別的是，今年珠海航展上連一般不參加防務展覽的戰略核子潛艇也以模型與詳細解說來進行公開展示，引發外界不少的關注。

《多維新聞》報導，中國大陸的戰略彈道導彈核潛艇長期以來一直保持著神秘色彩，經常成為大國戰略對抗的熱點話題，大陸的中國船舶集團在此次航展也嘗試著首次向外界展示該公司建造的核潛艇。

今年珠海航展上連一般不參加防務展覽的戰略核子潛艇也以模型與詳細解說來進行公開展示，引發外界不少的關注。（圖／微博@浩漢軍事)

報導說，這次在珠海展出的核子潛艇模型是現役的戰略彈道導彈核潛艇094型，該型潛艇配備了12個導彈發射筒，可攜帶12枚配備核彈頭的潛射彈道導彈。

在2019年10月1日的大陸國慶閱兵上，第二代潛射型遠程彈道導彈巨浪-2首次公開亮相，它承擔海基核威懾的重任，引發各界熱議。

珠海航展展出海軍裝備包括圖各種型號魚雷，以及垂直發射器使用的火箭助推器。（圖／微博@浩漢軍事）

從航展上展出的多個不同模型觀察，中共094系列戰略核子潛艇實際上已有多種改進型號。2021年4月23日由中共國家主席、軍委主席習近平主持入役的的長征18號核潛艇，則是094型的最新型號。長征18號與094基本型不同。它在龜背排水孔、指揮塔填角設計有諸多改進之處，目的是減低水下噪音。長征18號潛艇最大的改進之處，則是安裝巨浪-2潛射彈道導彈，並能夠真正投入到實際的戰備值班。

今年4月才在海南入役的長征18號核潛艇，則是094型的最新型號。（圖／央視截圖)

報導說，除戰略核子潛艇外，本次航展在海軍裝備上還有一項引起關注的消息，它是中國新一代國產艦用導彈垂直發射系統，每個垂發單元可安裝4發導彈。這表明中共已實現導彈技術小型化的技術躍進，當然暗示中共海軍主力艦艇已經安裝類似的垂發系統。

另外，參展的中國航天科工集團也公開展示出諸如YJ-12E（CM-302）多平台超音速導彈、CM-802B反艦導彈、CM-708UNB遠端潛射巡航導彈、CM-401彈道高速反艦導彈武器系統等產品。