曾奪下《英雄聯盟》S2世界冠軍的知名電競選手Toyz劉偉健，昨（29日）驚傳涉嫌販賣二級毒品大麻被羈押，家裡還被搜出200多顆的大麻菸彈，震驚實況圈。網友對此相當不解，去年才在台灣置產的Toyz照理來說收入應該相當豐厚，但其實Toyz過去也曾回答過這個問題，坦言他電競生涯不管賺了多少，最後都陪出去了，令人辛酸。

在實況圈中人氣火紅的Toyz去年才開心宣布好消息，身為香港人的他，在台灣打拚十年終於能在台灣置產，還拍片公布價值高達600萬的裝潢，出手闊綽令人羨慕。不只如此，他當時還發下豪語，希望能再買一間大一點的房子，把爸媽接過來一起住。

對於外界最關心的收入問題，其實Toyz 2018年在慶祝YT頻道突破10萬訂閱時就回答過網友提問「實況總收入大概是多少？電競生涯又是賺了多少？」當時Toyz表示不好說，因為有時候有工商有時候沒工商，有時候平台給的錢多有時候給的錢少，要大家不用太在意這問題，他只有最基礎收入，不會太多。

至於電競生涯賺了多少？Toyz一番話更是聽了令人辛酸，「不管賺了多少，我最後都賠出去了。」他坦言在經歷與前老闆鍾培生的官司糾紛後，獎金跟薪水全都賠光了，算一算約1200萬到1500萬台幣左右。

另外，更有網友起底Toyz歷任女友，包括香港DJ樂宜（洛兒）、實況主湘湘與現任賽車手女友奈奈(Betty)，發現這3位女神各個貌美如花，身材一個比一個火辣，忍不住羨慕起Toyz的艷福不淺，「真的人生勝利組」、「每個條件都很好，羨慕」、「都很正，電競選手標竿」。

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