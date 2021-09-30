駐日代表謝長廷。（資料照片）

前外交部長歐鴻鍊2019年在廣播節目上指稱，外界指責駐日代表謝長廷逼死駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠，謝長廷為了脫罪卸責就說蘇有憂鬱症輕生，謝長廷提告後，新北地院判歐鴻鍊須賠償30萬元，上訴後，台灣高等法院改判謝敗訴，全案確定。

謝長廷在臉書首先澄清「本案事實」，歐鴻鍊上電台說：「謝長廷啊，大概人家因為這個，指責謝長廷，逼死了這個蘇啟誠，所以他，為了卸罪、脫罪，他就說，蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」。

謝長廷說他自己公開否認，並說如能證明他在何時？何處講過這樣的話，他願意「公開道歉辭職」，結果他提不出來，也不道歉，謝只好提出訴訟，第一審判他敗訴。

謝長廷也指出，歐鴻鍊提出蘇太太在訴訟中給歐鴻鍊的一封信，說有人告訴蘇太太，謝長廷在部內講過蘇處長有憂鬱症，而蘇太太有告訴歐云云。謝長廷強調，蘇太太只是聽有人說，但誰告訴蘇太太？有沒有人真的這樣說？照理可以查一下，但歐鴻鍊聽到後沒有查問，三年來歐鴻鍊從來未試著去查。而且他在電台講的又加油添醋，所以第一審判他敗訴。不採取這種「甲聽乙說，乙聽丙説」的卸責模式。

至於第二審，謝長廷說還沒有看到判決書，最近日本公務忙碌，都是委託律師處理。但媒體刊登判決理由說，第二審卻認定蘇太太有告訴他，他公開講就算有憑據，而判他勝訴。這社會可以公評。

謝長廷直言，這種官司主要是審查有沒有故意或過失，即使被告勝利也是法院認為沒有蓄意毀損他人名譽而已。他人在國外，最近台日事情多，對他的攻擊某個程度能忍受，像條子鴿他就沒有提告，但超過程度，不得已還是只能訴諸法庭。豈好訟哉，不得己矣！

謝長廷也強調，做為法律人，他知道司法公信力建立不易，也從未以自己訴訟個案的不利，就輕易說法院或法官有問題來傷害司法公信。不過，判決是公開的，而且可以公評，這也是提升判決水準，增加司法公信的方法。

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