國民黨立院黨團今日缺席立院朝野協商，民進黨立院黨團總召柯建銘於臉書發布新聞稿表示，國民黨本會期從開議至今，一路採不理性焦土抗戰，打算癱瘓立院運作，但自己抗爭失敗，又轉頭遷怒主持議事的立法院副院長蔡其昌不中立，怪東怪西，缺席協商，自己不行使立院職權，又不讓其他黨立委行使職權，難道對得起國民稅金嗎？

針對國民黨指控本周二議場開門未按規定問題，立法院長游錫堃今日發布新聞稿表示，議場的4個門原則上由工作人員於上午7時解鎖，除大門外其他3門由駐警8點就位後推開；28日依例7點解鎖各門，惟考量朝野攻防，故同時將各門推開。

游錫堃指出，藍委質疑前門較後門晚10秒鐘打開，那是因議場門均為內向外開設計，前門因外面人員推擠，導致同仁無法順利將門外推，因此於7時00分14秒才成功將門推開，後門則無推擠情形，因此有落差10秒鐘的誤解。柯建銘更表示，藍委為了這10秒而譴責議事人員，真是貽笑大方。

民進黨立院黨團副幹事長黃世杰說，立委調換質詢順序所在常有，根據《立院議事規則》第29條「雙方同意者，得互調發言順序」。當日總質詢調換順序的委員都親自簽名，議事人員依法受理，何來行政不中立之說？國民黨不該無端遷怒，為難議事人員。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，現在國民黨嚷著說要把蔡其昌送紀律委員會，如果真的要送，那周二當天國民黨立委鄭麗文把麥克風架砸向主席台，國民黨立委陳玉珍更強搶民進黨立委何欣純的手機，砸向蔡其昌，這2人是不是更該送紀律委員會？

柯建銘說，過去民進黨當在野黨這麼多年，從未將自己議事抗爭失利的責任，推給議事人員，更別說是要脅要將主持會議的主席送紀律委員會。但這也不是重要的事，重點是，國民黨到底要不要總質詢，要不要行使人民賦予的代議士職責？若自己不行使，又不讓他黨委員行使，這種做法對不起國民的稅金。