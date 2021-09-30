中國大陸近期電力供應吃緊、拉閘限電。據統計，用電量最大的省份是山東，之後是廣東、江蘇。發電量最大的省份則由內蒙古奪下，此後為山東、廣東。

《第一財經》根據中國國家統計局數據，對2020年31個省份的發電量和用電量統計梳理發現，發電量前十名的省份分別是內蒙古、山東、廣東、江蘇、四川、新疆、雲南、浙江、山西、河北。用電量最大的10個省份分別是山東、廣東、江蘇、浙江、河北、內蒙古、河南、新疆、四川、福建。

內蒙古是煤炭資源大省，2020年全區煤炭產量10.01億噸，與上年基本持平，擔當保障全國煤炭市場穩定的重責。內蒙古更主動擔當東北地區保供任務，2016年至2019年，向東北地區合計供煤近5.5億噸，以保障東北地區人民過冬。2020年向東北地區供煤1.4億噸，與2019年基本持平。

內蒙古除了煤電多，風力發電、太陽能發電也多。2020年，內蒙古能源經濟實現煤炭產能、電力裝機、風電裝機、發電量、外送煤炭、外送電量等「六個全中國第一」。根據內蒙古2020年統計公報，2020年火電裝機容量9388萬千瓦，增長7.7％；水電裝機容量238萬千瓦，與上年持平；風電裝機容量3785萬千瓦，增長29.7％；太陽能發電裝機容量1176萬千瓦，增長22.2％。

至於用電量方面，山東居全中國首位，中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞分析認為，山東的產業結構中，傳統的能源化工、冶金等產業比重較高，新興產業與廣東、浙江差距較大，而這些高耗能產業用電需求大，需要更多電力。

山東之外，河北和內蒙古的用電量位居第五和第六。數據顯示，在最新中國企業500強中，河北有24間，超過福建、四川等省份，位居全中國第六，主要原因就是能源重化企業多。