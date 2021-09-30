新北市海山警分局今（30日）辦理民防中隊幹部暨常年訓練，由警察局長黄宗仁親自主持。（海山警分局提供）

新北市海山警分局今（30日）辦理民防中隊幹部暨常年訓練，由警察局長黄宗仁親自主持。（海山警分局提供）

新北市海山警分局今（30日）辦理民防中隊幹部暨常年訓練，由警察局長黄宗仁親自主持，副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨及分局長李忠萍出席參與，由民防中隊長趙少魁帶領所屬隊員參訓。常訓課程採現場及視訊方式進行，特別針對海山分局防疫過程及政府打詐策略等大力宣導，內容精彩豐富，另頒發屆齡退休民防夥伴感謝狀，氣氛溫馨感人，最後全體大合唱「堅持、台灣英雄」2首歌，現場熱絡士氣高昂。

「2021年遠見雜誌縣市總體競爭力」大調查中，新北市警察局在治安面向為六都第一名、施政滿意度就警政治安部分亦為六都第一！此次能榮獲佳績：很重要的一部分就是五力齊發的概念，這次舉辦訓練是為建立民防人員與警察熱心、專業、效能及關懷團隊，落實民防團隊編組，強化團體觀念，增進專業知識使其了解各項民防相關法規，建構熱誠、親切、服務團隊及提升協勤能力。

黄宗仁表示，新北海山警歷經非洲豬瘟、新冠肺炎的疫情等重大事件，絲毫不敢鬆懈，發揮堅強的團隊精神，克服危機與難關；近日詐騙集團日益猖狂，從統計數字可以看出，今年度的詐騙案是倍數成長，人民受害情勢嚴重。他說，在景氣低迷時持續危害社會，騙取人民養家糊口的辛苦血汗錢，實在可惡！所以，我們打擊詐騙的決心不容質疑，堅決打擊惡質詐騙犯罪，守護人民的生命財產安全。

黄宗仁更勉勵民防同仁，在有限的警力下，幸虧有民防人員無私奉獻及熱心協勤，為治安貢獻心力，對於轄內治安維護工作全心投入，警力結合「五力齊發」(義警、民防、警友、志工、巡守)，讓400萬新北市民生活更安全，創造安居樂業新好日子。

分局長李忠萍表示，「警力有限、民力無窮」，犯罪態様多變，惟有透過警民共同努力，才能杜絕治安死角，並強化社區與民眾自我防衛能力，達到社區永續經營的目標，分局也將持續輔導及協助各民力組織運作，期勉警民攜手合作，共同維護治安。