美國地質調查所(USGS) 表示，夏威夷的幾勞亞火山( Kīlauea volcano)在星期三晚間「全面噴發」，不過爆發地點離有人社區有段距離，不會對居民造成直接危險。

路透社報導，美國地調所表示，這次的噴發地點位在原本曾經冷卻的熔岩湖，現在冒出新的裂縫噴發。

地調所夏威夷火山觀測站 (HVO)在火山爆發後，將幾勞亞火山的警報級別從「必須觀察」提升到「警告」，附近的空域安全度顏色代碼，也從「橙色」提高到「紅色」，也就是空中的火山微粒過多，已不適合飛行。

幾勞亞火山位在夏威夷大島的東南部，是該島5座火山中最活躍的一座，「基拉韋亞」在夏威夷語中的意思是「湧出」或「冒出」的的意思。由於它的位置靠近海邊，因此熔岩流經常直接倒入海裡，也就不會對大島上的社區造成太嚴重的危害。

據《夏威夷新聞》報導，官員表示，這次的噴發是在沒有房屋的地區，完全被控制在夏威夷火山國家公園內。