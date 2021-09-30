必勝客揪10月小壽星，免費吃夏威夷披薩。（圖／必勝客提供）

兩大連鎖披薩業者推限時優惠搶客，必勝客鎖定7-12歲的10月小壽星，推出免費吃「夏威夷個人比薩1個」活動，達美樂則是一日限定，3款夏威夷系列大披薩，每個優惠價199元。

必勝客針對7-12歲兒童推出「生日我請客」活動，只要出生年介於民國98年至103年之間，且是10月的小小壽星，自10月1日至8日，由爸媽陪同至必勝客任一門市消費任何餐點，憑生日證明等證件，即可免費吃「夏威夷個人比薩1個」，全台限量1萬個。

達美樂則是9月30日推出一日快閃活動，透過官網或APP預購，原價每個309～379元的「夏威夷披薩、超級夏威夷披薩、雙醬薯球夏威夷披薩」，只要優惠價199元，需至門市外帶，每家門市限量200個。

達美樂推出一日快閃活動，夏威夷系列大披薩一個只要199元。（圖／達美樂提供）

麥當勞也推出「捐血就送餐」活動，10月1日至3日，只要於全台指定62處指定捐血站點捐血1袋（250cc），即可免費獲得麥當勞「大麥克」及「小杯可樂」餐點兌換券1份。

漢堡王在10月祭出加價購優惠，只要臨櫃消費滿99元，可享「BURGERKING x POCKY聯名款贅沢巧克力聖代」的加購優惠，原價每杯65元，優惠價39元。