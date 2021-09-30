日前一名自稱就讀台大的女學生在《Dcard》上指控，自己遭到一名大咖教授利用她的精神疾病誘騙上床，且該名教授已有家庭與小孩，卻在外面有不少炮友，引發軒然大波，有媒體報導教授目前已經遭到停職，對此台大校方也做出回應。

這名女學生表示，自己找教授討論學業規劃，在星巴克相談甚歡，卻在晚上小酌後，遭教授誘騙上床，還刻意不戴套，導致自己疑似染上性病。並在文章內貼上未打馬賽克的LINE對話紀錄與報案三聯單。

但根據調查，該張報案三聯單上的被告另有其人，為某科技廠負責人，雙方於汽車旅館發生關係後，女子提告性侵，對方則表示雙方你情我願，完事後女子突然要求他付錢，否則報警，他拒絕後，就在房間等到警方上門，最終事證不足，科技廠負責人不起訴。不過目前暫時無法確定該名提告女子，是否就是這次事件中的女學生。

台大表示，校內性平會已收到通報，並且展開調查，調查階段無法多說什麼，結果預定三個月後出爐，屆時再向社會大眾報告；至於有媒體報導該名教授遭到校方停職，台大澄清並無此事，一切要等調查完畢後才會進行下一步處置。