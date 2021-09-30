陳嫌供出槍彈丟棄在五股路邊草叢，警方隨即押解他前往取獲證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警信義分局日前接獲34歲陳姓男子持有槍毒情資，29日晚間偵查隊及五分埔派出所員警，前往新北市林口區蒐證時，意外發現陳嫌的車子自撞棄於路邊，員警下車察看赫見車旁遺落一顆子彈，更加確認陳嫌擁有槍械。經循線將陳嫌逮捕到案，才發現他就是先前蘆洲槍擊案的嫌犯。

警方發現陳嫌的車子後，連夜鍥而不捨追查陳嫌的行蹤，30日凌晨在其五股住處找到陳嫌，當場從他身上查獲一包大麻及搖頭丸等毒品，隨即將他逮捕、帶回分局偵辦。

陳嫌落網後坦承持有槍彈，今日中午在員警戒護下，在五股路邊的草叢中起獲陳嫌所藏匿的改造金牛座手槍一把、子彈8顆等贓證物。

北市警在偵辦過程中，接獲新北市警蘆洲分局通報，才知道陳嫌就是29日晚間蘆洲槍擊案的主嫌，並已被新北警鎖定追捕中，兩單位遂共同偵辦。

警方調查，陳嫌疑似為追討毒債，29日晚間7時許，到蘆洲和平路朝被害人家門口開了一槍警告，案發後，陳嫌先將做案用槍支丟在路邊，並因為情緒緊張不慎開車自撞，棄車後改搭計程車逃逸，不料，竟被北市警方鎖定，循線將他逮捕到案。全案詢後，依槍砲、毒品等罪嫌送辦，並將持續溯源追查槍毒來源，清查有無涉及其他不法案件。