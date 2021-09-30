青埔區作為桃園發展的重點區域，除了亞洲矽谷中心、桃園會展中心、觀光旅館等將陸續登場以外，與桃園機捷及桃園國際棒球場等中心設施緊緊相連的Global Mall桃園A19店，今日（30日）也終於正式展開試營運，主打全台首家結合永續與智能特色的購物中心，同時也把新型態的娛樂、親子、智慧科技等特色體驗帶進館中，預計今年第四季平均每月可吸引40萬人次到訪、帶動全台8店人潮成長20%到30%，期待Global Mall桃園A19不僅成為青埔人的生活中心，更是成為桃園人休閒娛樂的集中點。

Global Mall桃園A19引進了全台百貨最大攀岩館「原岩攀岩館」，設有10米高的上攀牆、多角度抱石牆面等，10月3日前享開幕票價優惠。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A19全館共逾70品牌進駐，當中就以餐飲及娛樂、住居生活服務占比各達40%，當中50%以上更為百貨、桃園獨家或新形態店型，還引進了全台百貨最大原岩攀岩館，擁有10米高的上攀牆、多角度抱石牆面等，讓親子都能輕鬆體驗攀岩的樂趣，更將於年底在5到7樓再推出ISKI滑雪俱樂部、健身房等運動品牌，另外還引進了「Ur Kitchen」優廚共享廚房，不僅可在現場享受美食，更提供了無菜單料理訂席、或與親友在店中舉行烹飪聚會的服務，為消費者帶來不一樣的百貨創新體驗。

Global Mall桃園A19近千坪的「喜樂時代影城」共有16廳、30-655個座位數，待影城餐飲解封開放後，每季更會與必比登美食餐廳合作，在現場推出不同的美食。（石欣蒨攝）

在美食方面更引進了超過10家桃園獨家或新型態店美食品牌登場，像韓虎嘯旗下新品牌，主打韓式家常菜的「初虎韓式小食堂」、「總裁牛肉麵」就首採店中店型式獨家登場，還有「鹿角巷」、「創盛號」、「秋風軒mini」、「小樽咖啡」等多家桃園首店進駐，另外近千坪的「喜樂時代影城」待影城餐飲解封開放後，每季還將與必比登餐廳合作推出不同的美食，讓消費者能在Global Mall桃園A19館中，一次滿足娛樂、購物、美食等各種需求，也讓過往在緊鄰的桃園國際棒球場看球賽的球迷，在等待比賽的途中，有個可以舒服逛街、吃飯的地方。

Global Mall桃園A19「湛盧ROBAR」百貨首店不僅推出智能點餐服務，引進機械手臂沖煮精品咖啡，更跨界聯展「愛麗絲夢遊仙境」主題展。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A19為了歡慶開幕，自今日試營運起將連續12天推出19元起排隊商品，還有多項買一送一或超值加價購，像是包括10月2日的喜樂時代影城19元電影票、10月4日的FUNBOX推超級特技摩托車19元等，在今早9時起就已經吸引了消費者在現場排隊等候、不到30分鐘即達百人的排隊人潮；11月3日前會員全館消費累滿3000送200、10月6日前刷Global Mall聯名卡單日累滿1500送150、指定餐飲品牌單日單筆滿599送50等優惠，更預告今年若結合周年慶及振興五倍券的優惠，將享有史以來最高超過50%的回饋。

Global Mall桃園A19的「總裁牛肉麵」首於百貨中採店中店型式登場，更推出多款獨家餐點包括低溫舒肥雞湯麵等美食。（Global Mall提供）

而Global Mall桃園A19店主打永續與智能並不只是口號，而是真正導入了循環減碳、創新智能的概念，不僅商場建構上大量運用了環保再生建材，連照明及空調等也作系統化管理，以達到減少耗材、節能減碳的目標，館內還有多達13格的特斯拉、保時捷充電座，更攜手近30家品牌推廣自帶環保餐具優惠，同時也使用回收材質的環境友善商品，推出採低碳有機、安全無毒的健康飲食等，館內更設置了百貨首家「智能回收機」，以真正達到綠色永續之概念，打造「永續發展教育基地」。

Global Mall桃園A19為了歡慶開幕，自今日試營運起將連續12天推出19元起排隊商品，還有多項買一送一或超值加價購，包括10月2日的喜樂時代影城19元電影票、10月4日的FUNBOX推超級特技摩托車19元等，在今早9時起就已經吸引了消費者在現場排隊等候。（石欣蒨攝）

另外同步多方面加入了智能科技的服務及設施，呼應環保及後疫情的時代需求，館內全面提倡無紙化、無接觸消費，為全台百貨中支援高達13家的行動支付以外，更能將電子現金禮劵及發票存於環球APP中。館內還有全新獨家推出的「兒童安全手環」服務供會員免費租借，當小孩離開家長6米安全距離就會推播通知到手機的環球APP上，10月起也將於全台各店陸續推出。

Global Mall桃園A19於今（30日）起開始試營運，其運用了環保再生建材，包括天花板鋁合金格柵等，為全台首家永續、智能購物中心。（Global Mall提供）

而館內還有14台互動式智能看板，不僅會依據消費者的年齡、長相去推薦商品，掃下QRCode即可購買，更能看到訂候位狀況，就連館內與樂天攜手打造、全台獨家樂天數位體驗區中「GM LIVE直播區」的直播都能直接看到，讓串聯樂天桃猿隊、樂天市場、樂天Kobo、樂天網銀等攜手打造的「樂天生活圈」更為完整。

Global Mall桃園A19館中除了有多項智能服務以外，更特別與「小智研發」合作展示使用回收如寶特瓶、玻璃回收做成的沙發、桌子。（Global Mall提供）

Global Mall獨家推出「兒童安全手環」服務讓會員免費租借，當小孩離開家長6米安全距離就會推播通知到手機的Global Mall APP上。（Global Mall提供）