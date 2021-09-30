大陸房產巨頭恒大集團債務風險攀升，總計金額1.28億美元的兩筆債券利息至今尚未支付，不少投資人出脫資產規避風險，但仍有一些基金在今年大幅增持恒大部位，最大債主之一的貝萊德（BlackRock）近日表示，受恒大債務危機拖累，陸股已經大幅下挫，儘管近期仍處於動盪，但投資人仍可以在下跌之際考慮逢低買進。

恒大目前有兩筆已經逾期的債券利息尚未支付，分別是23日到期的8350萬美元債券利息及29日到期的4520萬美元債券利息，兩筆累計金額達1.28億美元，官方迄今尚未公布還款規劃，然兩筆債務有30天的寬限期，一旦沒能在期限內繳清將違約。

外媒報導，作為恒大最大債主之一的貝萊德近期發布報告，鑒於經濟復甦規模擴大，他們傾向於親近風險，鼓勵投資大陸資產；該公司強調，許多投資人低估大陸股市，過度拋售鹿谷，導致這波賣壓造成許多公司的估值大受影響。

貝萊德投資研究所主管Jean Boivin接受採訪是指出，今年迄今，恒大危機拖累陸股大幅回落，陸股跑輸美國股市約25%，這代表風險溢價已經大幅提升，因此他們逐漸認為，是時候適宜涉足大陸股市。

儘管貝萊德依舊維持陸股「中立」的投資評等，但Jean Boivin補充，鑒於未來放寬防疫封鎖措施的可能性，以風險和回報來衡量，現在應該開始考慮投資陸股。

貝萊德今年前8個月總共增持3130萬張恒大債券，推升其所持恒大部位，達到其17億美元亞洲高收益債券基金資產的1%。