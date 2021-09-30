三峽恩主公醫院出包，為25人施打未稀釋的輝瑞／BNT原液，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書發文指出，醫療有時是從錯誤中學習，重要的是開誠佈公講出原因，讓他人能避免犯同樣的錯誤，懲處第一時間並不是那麼重要。她更在文末貼出她和柯文哲的出遊照，並要網友猜猜在哪裡？有網友驚訝說：「這樣的照片，如果他沒當市長，我猜他ㄧ輩子也不會肯拍吧。」

陳佩琪30日在臉書貼文，醫療是從經驗中學習，有時也是從錯誤中學習，疫苗施打量大，特別是短時間切換數種疫苗，錯誤難免，要能從錯誤中學習並試著改善流程，更重要的是開誠佈公講出原因，讓他人能避免犯同樣的錯誤，懲處第一時間不是那麼重要。她指出，最近也發生本要打「莫德納」，卻意外打成AZ，慶幸看到醫院用很負責的態度出來面對，也負擔起後續病人的追蹤責任，而非把犯錯完全推給第一線人員。

陳佩琪也透露，2010年她曾因一個從急診入院的泌尿道感染的幼兒，發生了醫療爭議，原由是急診誤寫小孩的體重，她按錯誤的體重多開了些微劑量的頭袍菌素抗生素，雖然此抗生素的安全範圍極大，但她還是第一時間承認錯誤，抽血監控病人的肝腎功能，也責成科內改善流程，但家長堅持不原諒他們，當下請了律師寫存證信函要她保證小孩終身健康無虞，要去向議員和X果日報投訴她等等，那段日子，被叫到病房，聽人罵她「沒醫德、開錯藥的醫生」是家常便飯。

陳佩琪接著表示，過了將近十年，一位優秀的阿長才50歲就因這事件退休不做了，她自己則是苟延殘喘地做下去，但那段日子惡夢連連，工作幾乎做不下去，常在睡夢中莫名狂吼被叫醒，醫生工時長，但最大壓力還是來自醫療爭議事件吧。陳佩琪文末表示，疫情趨緩，假期和先生在近郊微旅行，美麗的風景，並要網友猜猜在哪裡？

有網友說，「這樣的文章發人省思，謝謝陳醫師分享的小故事非常的接地氣。」、「勇敢坦白地承認錯誤，這是負責正確的態度。」不過也有網友看到夫妻同遊野生照紛紛說，「八里！去十三行博物館遇到市長和夫人，好開心。」、「哇！好閃喔！難得阿北陪佩琪醫師放假出門走走，我猜這裡是～淡水。」、「阿北、佩琪姐閃瞎了，男的帥女的美。」、「好喜歡這張照片，非常難得柯市長可以和陳醫師悠閒的拍一張照。」