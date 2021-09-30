美國商務部上周四(23日)召開今年以來第三次半導體峰會，包括台積電、三星、英特爾、格羅方德、美光、安培運算（Ampere Computing）等半導體業者，加上美國3大車廠、BMW、戴姆勒等，還有科技巨頭蘋果、微軟等各產業巨頭，共同商討晶片缺貨問題，但在韓媒報導，美國政府要求台積電等廠商交出如同商業機密的晶片庫存與銷售數據，引發市場震撼。分析師認為，拜登政府就是希望2個數據可以有好轉跡象，才會不惜破壞自由貿易，也要逼迫半導體業者乖乖就範。

韓媒爆料，美國商務部要求台積電等半導體公司交出繳出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等數據，這可能會削弱大廠的議價能力與競爭力。美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimonda)上周會議指出，白宮想要解決美國汽車、消費性電子產業晶片短缺問題，讓半導體供應鏈緊繃狀況盡快緩解，並且找出是否有人正在囤貨。

雷蒙多表示，美國商務部打算45天內完成與供應鏈的資訊落差，雖然這是自願性質，但她已經警告各企業代表，如果不回覆政府的需求，美國政府將動用《國防生產法》(DPA)或是其他工具，讓企業們回應。

台積電當時指出，該公司支持與所有利益相關者合作，解決晶片短缺問題，並採取前所未有行動面對挑戰。台積電也強調，產能擴張計畫包括美國史上最大外國直接投資，也就是亞利桑那州鳳凰城先進製程建廠， 用以生產5奈米製程，這也是美國本土擁有最先進的製程工藝生產線，台積電為擴張產能，也在未來3年投入1000億美元。

據南韓《經濟日報》報導，美國政府這個要求，等於是把廠商逼到牆角，一名業界人士指出，公開相關數據等於是逼迫公司提供半導體水平，這讓晶圓代工廠與客戶議價將出現弱勢，同時蘋果、特斯拉等廠商也不願意公開數據，因為者些資訊將可以用來識別產品效能與市場競爭力，全部透明將對這些企業造成損害。

一位業界人士表示，公開良率等於在公開公司的半導體技術水平，揭露此類生產數據恐使晶圓代工廠在與客戶談判時處於劣勢。韓國半導體業內人士也說，蘋果和特斯拉等客戶皆不希望這類資訊被公開，因為這些資訊可以用來識別和比較產品的性能水準及市場競爭力。

據《ETtoday》報導，分析師認為，美國政府若打算解決晶片短缺問題，實際上應該找IC設計業者，找晶圓代工廠效益不大，為何反其道而行？分析師指出，除了要協助英特爾重返晶圓代工業務之外，就是要解決汽車晶片短缺，所造成的失業人口。

美國總統歷來關注2項數據，也就是失業率、通膨率，近期車用晶片短缺，讓汽車無法順利生產，導致很多車廠受到嚴重衝擊，汽車大城失業率攀高，美國政府才會如此急迫想解決晶片供應問題。

拜登政府上台以來，除了對於美國供應鏈強化相當關注，也協助美國傳統汽車產業轉型電動車。拜登9月5日簽署行政命令，要求2030年前，電動車須占整體新車銷售最高5成，並於同日召開電動車峰會，包括通用（GM）、福特（Ford）與克萊斯勒母公司Stellantis高層主管，但全球電動車龍頭特斯拉卻未被邀請。

據《CNN》當時報導，拜登明顯冷落特斯拉的原因，就是這與美國汽車工人聯合會（UAW）相當有關，當日該組織也出席活動，並代表3大車廠的工人，但特斯拉一直不准員工加入。

國發會主委龔明鑫本周四(30日)親自致電台積電詢問情況後，發出聲明指出，美國商務部官網24日公開提出26個問題，希望各界在11月8日前主動提供資訊、以了解整體供應鏈上下游狀況，美國政府可提供協助。

國發會表示，美國政府公開徵詢各界提供意見，涉及層面廣泛，並非針對晶片製造業、台灣廠商或台積電單一公司，而且此為自願性回覆意見，目前並非強制性回覆。初步審核下，這些問題是否須揭露特定客戶之商業資訊，填答人仍有裁量空間，台積電也表達不會透露個別客戶之商業機密資訊。

經濟部也回應該問題，表示經濟部與相關業者密切合作，也持續掌握狀況，並適時提供協助。經濟部與台灣關鍵半導體業者合作緊密，台灣業者了解全球車用晶片需求關係重大，也牽涉全球景氣復甦速度，以台積電為例，該公司積極投入與利害關係人合作，克服缺貨問題，在車用晶片關鍵的MCU晶圓品項上，較2020年產能增加達60％。

經濟部指出，台灣與美國政府建有多方面溝通管道、訊息往來順暢，台灣尊重並理解美國商業法律規範，若我業者在國際競爭時面臨不合理要求，政府必然會給予必要之協助與關切，不讓台灣企業於國際間孤軍奮戰。