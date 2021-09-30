中國大陸近期遭遇嚴重的電力短缺，已導致數百萬民眾和企業受到影響，官方宣布加緊向外國採購煤炭。不過「英國廣播公司」（BBC）、「市場觀察」（Market Watch）等外國媒體指出，目前各大煤炭主要來源都有不同的問題，恐怕沒這麼容易緩解燃眉之急。

中國大陸近期的限電措施引發全球關注，吉林省長韓俊已表示，將加緊向俄國、印尼及蒙古採購煤炭，並要求銀行加強與各大企業合作，提供必要的資金，確保當地能獲得足夠的煤炭庫存。「中國電力企業委員會」也指出，供電企業正「不惜一切代價擴大煤炭採購管道」。

不過BBC指出，尋找新的煤炭進口來源並非易事，因為俄羅斯已將注意力集中在歐洲客戶身上，印尼煤炭產量則遭到先前豪雨的打擊，就連最靠近的蒙古，也面臨公路運輸能力短缺的問題。

而其他可能來源方面，財經媒體「市場觀察」表示，中國大陸官方政策導致自身煤炭產量受限，南非則持續面臨鐵路和港口運輸問題；另「半島電視台」（Al Jazeera）指出，全球有部份礦場因新冠肺炎（COVID-19）疫情而停產，哥倫比亞產量與印尼同樣受豪雨影響，而中國大陸傳統上的主要煤炭供應國澳洲，則因北京政府的禁令，導致陸企無法進口。

BBC引述官方資料，稱9月大陸工廠活動已萎縮至2020年2月以來的最低水準，打擊相當於新冠肺炎疫情造成的經濟癱瘓；高盛集團（Goldman Sachs）估計，大陸有高達44%工業活動受到電力短缺的影響。

文章來源：China power cuts: What is causing the country's blackouts?
文章來源：China’s coal shortage could leave other countries in the dust
文章來源：The surge in European gas prices is tied to the Asian shortfall in coal supply strategist says
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