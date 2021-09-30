中國大陸近期遭遇嚴重的電力短缺，已導致數百萬民眾和企業受到影響，官方宣布加緊向外國採購煤炭。不過「英國廣播公司」（BBC）、「市場觀察」（Market Watch）等外國媒體指出，目前各大煤炭主要來源都有不同的問題，恐怕沒這麼容易緩解燃眉之急。

中國大陸近期的限電措施引發全球關注，吉林省長韓俊已表示，將加緊向俄國、印尼及蒙古採購煤炭，並要求銀行加強與各大企業合作，提供必要的資金，確保當地能獲得足夠的煤炭庫存。「中國電力企業委員會」也指出，供電企業正「不惜一切代價擴大煤炭採購管道」。

不過BBC指出，尋找新的煤炭進口來源並非易事，因為俄羅斯已將注意力集中在歐洲客戶身上，印尼煤炭產量則遭到先前豪雨的打擊，就連最靠近的蒙古，也面臨公路運輸能力短缺的問題。

而其他可能來源方面，財經媒體「市場觀察」表示，中國大陸官方政策導致自身煤炭產量受限，南非則持續面臨鐵路和港口運輸問題；另「半島電視台」（Al Jazeera）指出，全球有部份礦場因新冠肺炎（COVID-19）疫情而停產，哥倫比亞產量與印尼同樣受豪雨影響，而中國大陸傳統上的主要煤炭供應國澳洲，則因北京政府的禁令，導致陸企無法進口。

BBC引述官方資料，稱9月大陸工廠活動已萎縮至2020年2月以來的最低水準，打擊相當於新冠肺炎疫情造成的經濟癱瘓；高盛集團（Goldman Sachs）估計，大陸有高達44%工業活動受到電力短缺的影響。