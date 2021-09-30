英國在台辦事處今天表示，自下星期一起，台灣民眾若在入境英格蘭前已經完整接種了兩劑疫苗，不需居家隔離10天。而此次英國認可的疫苗包含AZ、BNT輝瑞、莫德納以及嬌生4品牌疫苗，換言之，國產高端疫苗並未獲得英國認可。對此，PTT網友留言一面倒酸「世界不是只有英國」。

英國在台辦事處今(30日)透過臉書宣布，自下星期一凌晨4點開始，入境英格蘭將改為紅色國家／地區限制與簡化的其他國家／地區入境規定。台灣不在英國之紅色名單，因此入境規定將依旅客之疫苗接種狀況而定。

國產高端疫苗。（食藥署提供）

PTT網友評論。(圖/翻攝自 PTT論壇)

自10月4日開始，如果尚未完整接種兩劑疫苗，在出發到英格蘭前，必須要進行出發前三天COVID-19陰性檢測證明、預定並支付在入境後第二天及第八天之COVID檢測、在抵達英格蘭48小時內上網填寫旅客追蹤表格。入境英格蘭後，必須要在家中或居住地點隔離10天、在入境後第二天及第八天進行COVID-19檢測。

英國在台辦事處強調，自10月4日起，如果在入境英格蘭前已經完整接種了兩劑疫苗 (至少 14 天)，並從澳洲、加拿大、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國與台灣等地的相關公共衛生機構獲得了完整療程的阿斯特捷利康AZ、輝瑞 BNT、莫德納或Janssen疫苗（混打阿斯特捷利康AZ、輝瑞BNT、莫德納兩劑疫苗也被認可），就不需要進行出發前COVID-19檢測或入境第 8 天的 COVID-19檢測，也不用在抵達英國後在家中或居住地點隔離10天。

對此，相關新聞經轉貼至PTT論壇，吸引不少網友關注，有網友留言表示，「世界不是只有英國」、「太晚列入，我們就不去惹」、「疫苗義和團只會安慰自己說，我才不想出國」、「世界不只英國」、「塔綠班讓世界越來越小」、「塔綠班崩潰」、「世界不只美國、日本、英國，笑了」。