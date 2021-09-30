台中市逆轉擊敗地主新北市，成功連莊全運男足金牌。（李弘斌攝）

全國運動會今天男足金牌戰峰迴路轉，衛冕者台中市下半場雖先丟球，但靠柯昱廷進球扳平，再把握對手領紅牌的人數優勢，補時階段由王義友、陳泓維破門，反以3比1逆轉氣走東道主新北市，成為10年來首個連霸男足金牌的縣市。

「感動啊，10年來沒有人能夠連霸！」台中門神兼隊長邱育宏賽後激動落下男兒淚。全運男足自從2011年高雄縣市合併完成4連霸後（含高縣時期），就沒有隊伍能衛冕成功，中市自己在2013年斬斷高市連霸、首度摘金，兩年後尋求衛冕也踢到鐵板，這次終於圓夢。

台中市隊奪金後，球員在新莊體育場與看台上的惠文啦啦隊隔著管制線，齊唱校歌的慶祝連霸。（李弘斌攝）

邱育宏與總教練王柏旻賽後都感謝在台中耕耘足球20年的大力卜集團，才有這10年來的3度奪金。台中奪金班底僅後衛程昊不是惠文高中校友，本屆全運雖不開放觀眾，但新莊田徑場的觀眾席不在管制之內，形成賽後台中隊員與看台上的惠文啦啦隊，隔著管制線齊唱校歌的慶祝場景。

邱育宏賽後指出，本屆全運開始的時候沒想到能夠連霸，「大家狀況很差，但是我們一場比一場還要好，沒有說一定要做到最好，但要比前一場進步。台中市的精神有表現出來，我們尊敬對手，對手也會尊敬你！希望這種精神能夠傳承下去，連霸到斷掉再說！」

新北市白劭宇在第66分鐘率先攻破台中市大門。（李弘斌攝）

台中與首闖全運金牌戰的新北上半場都沒進球，第66分鐘新北前鋒白劭宇打破僵局，第77分鐘柯昱廷替台中追平。兩分鐘後新北小將陳冠霖領到第2張黃牌被罰下，兩隊鏖戰到補時階段，王義友接應左路吊中替台中頂入超前球，新北想藉自由球反撲，連門將楊力衡都衝上搶攻，反被台中解圍後發動快攻，由陳泓維打入空門，鎖定最終比分。

王義友下半場替補上陣踢中後衛，雖被白劭宇絆倒導致失球，卻用自己的頭槌討回金牌。射入追平球的柯昱廷則說，落後時沒想太多，還有時間追，原本想射第2根門柱，剛好被對手出腳擋回來，變成像是跟對方「另類」撞牆，就改射近柱破門。