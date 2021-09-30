亞洲盃女籃30日6強賽中華隊強碰韓國隊，上半場打完中華隊落後9分，第3節在後衛彭曉彤2記三分球帶動下打出氣勢，單節打出21比12攻勢，以57比57平手進入決勝節，可惜第4節韓國隊再度發揮外線火力，終場中華隊74比80落敗、無緣4強，將與紐西蘭、澳洲之間的敗方爭第5名。

本屆亞洲盃女籃前4名可獲得明年世界盃女籃參賽門票，中華隊小組賽先吞2連敗後，靠擊敗菲律賓開胡，以分組第3晉級6強，30日跟韓國爭搶4強席次，韓國主要以東京奧運代表選手為班底，並有金丹飛、朴慧真等有經驗的好手坐鎮，還有歸化韓國籍的台灣球員秦安，實力不在話下。

此役中華隊在第2節曾落後達雙位數，中場休息前追到剩9分落後，下半場易籃中華隊賣力追分，曾追到只剩下3分差距，韓國雖靠著一波6比0攻勢拉開差距，中華女將仍不放棄，硬是在第3節結束時讓分數來到57比57平手原點；第4節一開始韓國隊就連拿5分，中華隊努力緊咬分數，無奈最後朴慧真三分放箭，讓中華隊無法逆轉勝。

此役中華隊彭曉彤飆進3記三分球、全場斬獲18分，她也是中華隊本戰唯一得分雙位數球員，劉希曄、陳薇安各貢獻9分，韓國隊朴慧真投進5記三分球搶下全場最高22分，姜怡瑟15分。