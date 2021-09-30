國民黨主席選舉落幕，被問到若受邀是否願意進入黨部服務，孫文學校總校長張亞中今天表示，他與黨主席當選人朱立倫在處理兩岸的理念不同，「那又何必」，他會持續到各地演講理念，扮演苦行僧、傳道士的角色。

張亞中傍晚接受《POP大國民》廣播專訪，主持人蔡詩萍詢問，若受邀是否願意進入黨部服務，張表示，他與國民黨主席當選人朱立倫見面時，就曾表示自己在乎的不是位子，而是國民黨能否更團結，若與朱在處理兩岸的理念不同，那又何必。

張亞中說，他會持續到各地演講，討論兩岸、孫文思想、中華民國憲政體制，與群眾直接對話，繼續扮演苦行僧、傳道士的角色。隨後，蔡詩萍說，如此一來不選總統很可惜，張則回應，很多事情就跟著因緣走，現在最重要的是號召更多人加入國民黨。

此外，張亞中指出，黨內選舉跟外部選舉不同，有些事是不能做的，此次選舉出現棄保，這是在糟蹋候選人與黨員；黨主席江啟臣一被棄保，得票數變低，這對江啟臣未來要選台中市長，或更上層樓爭取立法院長，都不是件好事。