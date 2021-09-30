智慧手機功能強大，但是要小心不要摔到，不然觸控玻璃可能就碎了。科學家正在研究珍珠貝殼的構造，準備開發了一種更堅固、防碎裂，同時保持良好的透明度的手機玻璃。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，雙殼貝九孔，殼內襯泛有彩虹般的光澤，被稱為「珍珠層」(Nacre)，或是珍珠母(mother of pearl)，它其實是個相當高明的力學結構，用穿隧式電子顯微鏡來觀察，會發現它類似層層相疊的磚砌結構，這種結構不僅提高了強度，而且即使破損，也能阻止了裂紋的持續擴展。

新型玻璃複合材料的微觀結構（左）和天然珍珠層（右）。(圖/麥吉爾大學)

麥吉爾大學發明的堅固玻璃，霧化的應該是沒覆上壓克力的。(圖/麥吉爾大學)

加拿大麥吉爾大學(McGill University)的研究團隊就打算以九孔的結構來改造玻璃。在先前的實驗中，研究人員利用雷射光在玻璃上蝕刻微裂紋來模擬類似九孔的珍珠層，確實提高了玻璃的強度和韌性，但此舉也破壞了玻離的透明度。

經過反覆嘗試，研究團隊決定使用玻璃薄片和壓克力的複合材料來改善透明度，他們的辦法是先在玻離上蝕刻，然後再霧面的玻璃覆上一層壓克力來改善透光度，確實有效，最終完成了一種比普通玻璃更堅固的複合玻璃，但仍然具有高透明度。

研究團隊首席艾倫·艾利徹(Allen Ehrlicher)說：「直到現在，我們的實驗是在高強度、韌性和透明度3種屬性調整，新材料不僅比普通玻璃堅固3倍，而且抗斷裂性也高出5倍以上。」