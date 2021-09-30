陳瑋薇再度入圍兒童少年節目主持人獎，本周六將挺肚走金鐘紅毯。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

陳瑋薇為了一圓求子夢想，3年來試遍各種懷孕方法。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

準媽媽陳瑋薇擔任《嬰兒與母親》封面人物，曾獲金鐘獎兒童少年節目主持人獎的她，今年再度入圍，將帶著肚子裡的寶寶走金鐘紅毯。

俗話說「娶某前，生子後」運氣會特別好，她相當期待能帶著寶寶一起走上紅毯。頂著37周的大肚子參加典禮會不會擔心？她笑說，之前會緊張，主持搭擋也擔心她「會不會紅毯走一走就肚子痛」，但醫生說37周還早，叫她放心。

目前她已做好萬全準備，會穿厚底帆布鞋搭配長禮服，請助理隨時跟在身邊，一有狀況就打電話叫救護車。老公當天也會帶待產包來現場陪她，希望能在紅毯上呈現最美的狀態。

為了一圓求子的夢想，陳瑋薇3年來試遍各種懷孕的方法，從中西醫到民俗療法來者不拒，卻屢屢碰壁。這段逐夢的過程有笑有淚，也有求而不得的失落，讓她在成為準媽媽以後，更加珍惜這份得來不易的幸福。

與愛情長跑9年的另一半結婚，打定主意要生小孩的她，一開始就做足準備，不但做產前健康檢查，還自費去通輸卵管「結果做完手術才發現輸卵管根本沒堵塞」。

她原本以為確認好身體狀態就可以順利懷孕，但努力很久都沒消息，後來她開始看西醫吃排卵藥、黃體素，展開求子的漫漫長征。「當時每個月花在備孕的錢大概2萬多，曾經到新竹請知名『神醫』幫忙把脈；吃了半年包生男的祕方；也嘗試過民俗療法，被氣功老師狂捶痛到快死掉。」

她分享，據說氣功老師會通靈，告訴她要準備1束10朵的紅花和包餡餅乾到指定的廟宇拜拜，還說「要感覺到神明推妳一把才能離開」。陳瑋薇苦笑「當時真的像神農嘗百草，各種荒謬的方法都嘗試過，枕頭下堆了厚厚一疊好孕棉、好孕筷、金鏟子，還有家人幫忙求來的紅白花、龍眼乾，但都沒成功。」

回想從備孕到懷孕的過程，陳瑋薇說除了老公、爸爸，最感謝的就是婆家的支持。「相較其他求子的人，我真的很幸運。公婆從來都不會給我壓力，也不會問我進度，只是默默替我準備補品、營養品。」

即便懷孕以後，她也沒有受到婆家太多干涉，「大家都認為跟公婆同住一定會受到很多限制，但兩老其實很開明。平常晚回家只要在群組發個訊息說一聲，婆婆也很鼓勵我在懷孕後繼續工作。」

她笑說，公婆比年輕人還有童心，平常吃飯會吆喝大家去拿汽水來配。公公快70歲仍是一尾活龍，當初知道他們要生小孩，毅然將抽了快30年的菸戒掉，也因此獲得婆婆獎賞1台重機，現在每逢周末，兩老都會一起去兜風。

相較其他孕婦，陳瑋薇可以說是「勇腳馬」，每次錄節目一站就是12個小時，體力驚人。她表示，平常工作遵照醫囑，發現肚子緊緊的還是會坐下來休息。有時因為白天站太久，半夜腳抽筋，老公也會幫忙按摩。覺得另一半是神隊友嗎？她大笑「他是神隊友沒錯，但老實說我也沒有什麼需要照顧的地方。我都虧他過得很爽，不像其他先生，半夜太太想吃雞蛋糕，還要想辦法生出來給太太吃。」

她平常開車會聽心經、交響樂當胎教，也會跟寶寶分享自己喜愛的爵士樂、育兒主題的podcast。笑說兒子越大越有活力，每次胎動都像地震，老公很期待孩子出生可以帶他一起健身、游泳。孩子的小名「葛格」是為了紀念去世的狗狗；「當初跟老公講好，是兒子就叫『葛格』，女兒就叫『格格』，也算是延續葛格陪伴我這麼多年的情誼。」