受疫情影響，民眾捐血意願降低，今年疫情最嚴峻的時期，捐血量曾掉4成，面臨20多年來最嚴重的缺血危機。台灣麥當勞首度攜手「台灣血液基金會」發起「熱血專案」，從明（1日）起至10月3日連續3天，至全台指定合作捐血站點，凡捐血250cc，即可獲得「大麥克」與「小杯可樂」商品兌換券乙份。

受到全球疫情、少子化等影響，年輕世代捐血人口逐漸減少。據「台灣血液基金會」統計，2020年首次捐血者共計11萬6775名，24歲以下的首捐者僅6萬9098名，較2019年減少近1萬5000人。麥當勞同時透過內部宣傳，號召同仁加入熱血青年行列，並贈送麥胞點數200點。

南海捐血室填表區充滿科技感。（石智中攝）

台灣麥當勞營運管理部副總裁楊世和，也率先攜手同仁響應活動，他分享自己捐血資歷超過25年，已是第70次參與捐血，除了能助人外，也可檢查身體是否健康，是一種「善的循環」，希望透過內部員工的響應，鼓勵年輕消費者出來捐血，以減緩血庫危機。此次先觀察3天活動的成效，不排除日後成為常態性活動。

第16次捐血的麥當勞餐廳副理祝川捷分享，回憶第1次捐血時，因血管較細、血流速度不穩定，擔心讓其他捐血人久候，護理師告訴他：「想要幫助別人的心意都很珍貴，不要覺得捐血時間較長，會造成別人的困擾。」因著這份溫暖，捐血後來也成為他生活一部分。

麥當勞營運管理部副總裁楊世和（左）捐血經驗超過25年。（石智中攝）

麥當勞積極參與公益贊助，2020年疫情剛爆發時，便送出3500份早餐蛋堡給醫檢師團隊，獻上加油祝福；去年中馬祖小學生營隊行程到訪台北，因馬祖尚未設有麥當勞，麥當勞也贊助學童禮物及餐點；而今年初亦攜手營養師公會，提供早餐與水果袋，為北市環保局清潔人員打氣等。

10月1日起至10月3日，至全台指定捐血站點，捐血250cc可獲得「大麥克」與「小杯可樂」兌換券乙張。（麥當勞提供）