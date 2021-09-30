家樂福明天（1日）開幕的青埔店進駐Global Mall桃園A19，營業面積600坪，是首家開進百貨的迷你量販，因應周邊年輕、精緻小家庭客群，打造兼具永續、在地概念的「社區快捷型」量販，且發揮住、商、機捷共構的優勢，讓消費者可在通勤時進家樂福APP線上下單、現場取貨，省去採購時間。

家樂福青埔店是社區快捷型量販，強化線上下單、現場取貨功能。（家樂福提供）

家樂福青埔店呼應百貨訴求的「永續智能」，設置「影響力概念店」店中店，首度「裸賣」淨毒五郎清潔劑，可自備瓶子、減少垃圾；也首邀地方創生「大溪味鄉民團」策展，獨家販售大溪味家鄉禮盒組，包含桃園米多多桃園三號有機米、劉記茶業蜜香紅茶、自然放牧的天邑農場養生蛋、林下經濟的歸蜜蜂蜜、茶衫製作的天然纖維布巾萬用袋。

家樂福青埔店鄰近桃園國際棒球場，設計整排的冰鎮啤酒島滿足民眾看球採購，或年輕族群派對需求。（家樂福提供）（未滿18歲請勿飲酒）

雖是迷你量販，卻是應有盡有，家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，店內以食品為主，設置百門冷凍/冷藏櫃引進有機食材、石虎保育等永續概念的生鮮，及即食產品，還有超過20國、近3000種進口商品。家電區雖陳列小家電，若消費者想買大家電，可有專人到府丈量再調貨。

家樂福青埔店是首家把義大利麵冰在冷藏櫃儲放的門市，可穩定商品品質。（家樂福提供）

此外，首次引進義大利麵、紅酒、巧克力冷藏櫃，強化保鮮和即飲便利性；且看準店家鄰近桃園國際棒球場，因應運動族群及年輕族群的派對需求，即食區備足烤雞、披薩等派對良伴，更有整排的冰鎮啤酒島滿足需求。

家樂福青埔店設置「影響力概念店」店中店，呼應Global Mall桃園A19訴求的「永續智能」。（家樂福提供）

家樂福青埔店首邀地方創生「大溪味鄉民團」策展，獨家販售大溪味家鄉禮盒組。（家樂福提供）

家樂福青埔店鄰近桃園國際棒球場，在兒童遊戲區可見到迷你版的棒球場。（家樂福提供）

家樂福青埔店獨家引進加入蚵殼製作的折疊椅，符合永續概念。（家樂福提供）