家樂福明天（1日）開幕的青埔店進駐Global Mall桃園A19，營業面積600坪，是首家開進百貨的迷你量販，因應周邊年輕、精緻小家庭客群，打造兼具永續、在地概念的「社區快捷型」量販，且發揮住、商、機捷共構的優勢，讓消費者可在通勤時進家樂福APP線上下單、現場取貨，省去採購時間。
家樂福青埔店呼應百貨訴求的「永續智能」，設置「影響力概念店」店中店，首度「裸賣」淨毒五郎清潔劑，可自備瓶子、減少垃圾；也首邀地方創生「大溪味鄉民團」策展，獨家販售大溪味家鄉禮盒組，包含桃園米多多桃園三號有機米、劉記茶業蜜香紅茶、自然放牧的天邑農場養生蛋、林下經濟的歸蜜蜂蜜、茶衫製作的天然纖維布巾萬用袋。
雖是迷你量販，卻是應有盡有，家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，店內以食品為主，設置百門冷凍/冷藏櫃引進有機食材、石虎保育等永續概念的生鮮，及即食產品，還有超過20國、近3000種進口商品。家電區雖陳列小家電，若消費者想買大家電，可有專人到府丈量再調貨。
此外，首次引進義大利麵、紅酒、巧克力冷藏櫃，強化保鮮和即飲便利性；且看準店家鄰近桃園國際棒球場，因應運動族群及年輕族群的派對需求，即食區備足烤雞、披薩等派對良伴，更有整排的冰鎮啤酒島滿足需求。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。