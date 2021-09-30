健身網紅「筋肉媽媽」上鄭弘儀和朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》分享人生低谷時，如何靠著「斜槓」扭轉人生。筋肉媽媽原受產後憂鬱困擾，運動瘦身成功受關注，生活順風順水之際，老公突然中風，她開始瘋狂斜槓人生，居然反轉命運，不僅買了房子，每月最高收入更達到40萬！鄭弘儀佩服的說，「主婦撐起一片天」，加上現代社會變遷太快，工作隨時可能消失，培養專業、充實技能，斜槓可能成為救命丸。

筋肉媽媽從媒體人轉職從事健身事業，新聞系出身的她擅長寫作，受到出版社賞識出了書，乍紅之際，沒有體育背景的她，受到同業黑函攻擊，筋肉媽媽知道市場上女性教練少、媽媽教練更少，補足專業，考上當時市場少有的國際體適能教練證照，「找出自己的特殊點，嘴我的人後來就不敢嘴。」

2019年，年僅38歲、身為家庭經濟支柱的老公「筋肉爸爸」突然中風。夫妻倆生活順遂，從來沒想過存錢理財，老公倒下後，看護與單人房住院費，1天8千元，走投無路的筋肉媽媽曾拉下臉來跟朋友借錢，遭到拒絕，還好信用良好，靠著銀行貸款上百萬挺過難關，此時的她不僅要顧孩子，還接下老公所有的健身教練工作，「理財這件事很少入心過，遇到難關才發現自己一無所有」。

筋肉媽媽回憶，當時為了賺錢，達到斜槓的高峰，除了教練課、證照課、研習班、靠著知名度開團、接業配，期間還出了書，「只要醒著就是瘋狂工作」。她說，以前在電視台領28K做了好多年，到32歲以前只有4萬元收入，沒想到危難時，過去累積的技能大爆發，靠著瘋狂斜槓兼差，最好的時候月入高達40萬元，「現在想起來都覺得不可思議！」

筋肉媽媽說，當時工作非常忙碌，「過醫院馬路時，每天只允許自己哭1分鐘」，「當你陷入情緒，理智會不見......老公中風後，我才知道哀怨不能解決問題。」想不到積極起來，財富自動來敲門，筋肉媽媽現在住的房子，是在先生中風時、最青黃不接時買的，當時出去看到新建案適合小孩，剛好有優付貸款，硬撐著付了60萬頭期款，又因為買下房子，更積極規劃理財，加上老公積極復健，慢慢恢復健康，生活居然越來越順。

朱姐分享自己過去曾學習彩妝試圖斜槓，結果瞎忙一場，學費比賺的錢還多。筋肉媽媽分析，斜槓工作不可短視，必須思考3年之後的發展。剛好鄭弘儀、朱姐與筋肉媽媽都是媒體背景，最資深的鄭弘儀是報社記者出身，對於媒體業蕭條、尤其報業消亡後，不少工作被淘汰特別有感，「排版工都消失了，社會變遷驚天動地，快得很可怕！隨時可能被淘汰。」他嘆道：「多培養專業，不要拒絕新機會，斜槓可能成為你的救命丸！」