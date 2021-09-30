新北市白劭宇（左二）與台中市趙明修（右二）發生口角，新北市教練陳彥叡（右一）衝入場內理論。未直接參與衝突的陳冠霖（左一）後來也領到1張黃牌。（李弘斌攝）

2021年全國運動會男足比賽最終由台中市衛冕成功，但金牌戰第51分鐘新北市白劭宇和台中市趙明修發生口角，造成雙方清空板凳的衝突，也埋下決定勝負的伏筆。因為第79分鐘領到第2張黃牌遭罰下的新北小將陳冠霖，就是在第51分鐘的衝突中，被裁判認為是肇始者，才領到第1張黃牌。

趙明修賽後表示，自己被陳冠霖撞到後再撞上白劭宇，才與白發生口角，「我知道他不是故意的，但我也不是故意去撞劭宇。」當下雙方球員都去拉人，不過新北教練陳彥叡第一個從板凳區衝入場內，接著兩隊都有人衝進場，場面混亂讓比賽一度中斷。

主裁判郭展佑（右二）以紅牌罰下新北市教練陳彥叡（左二）。（110全國運動會提供）

控制場面後，主裁判郭展佑與助理裁判、第四裁判討論，先給陳冠霖黃牌警告，挑釁對手的新北球員施昆輝也領1黃，並以紅牌將陳彥叡罰出場。

陳彥叡表示，自己吃紅牌已有心理準備，他衝入場內是看到對手有揮拳動作，必須上去挺自己球員，更要避免脾氣火爆的白劭宇跟對手發生進一步衝突，只是不能理解完全沒有介入這次衝突的陳冠霖為何領黃牌。

「他只是正常卡位，並非故意撞人，不應該承擔引發衝突的責任。」陳彥叡表示，陳冠霖後來領到第2張黃牌、被罰下場時淚流滿面，覺得自己成為球隊罪人，他很心疼子弟兵承受這種壓力。

除了埋下後來紅牌的伏筆，這次衝突也使得第四裁判亮出的下半場補時長達9分鐘之久，11人打10人的台中市在補時第3分鐘終於由王義友頂入超前進球，而陳泓維替台中市踢進勝負底定的單刀球，時間更已是補時的第11分鐘。

雙方教練賽後都表示，全運攸關縣市榮譽，球場上難免擦槍走火，都三申五令要球員克制情緒、避免衝突。台中市隊長邱育宏則說：「我們不希望被裁判或是對手、隊友影響，就是打好自己的球，在球場上隨時保持冷靜。」一旦有狀況就是趕快去把人拉開，他還跟陳昭安說好分工，「後場就我拉，前場就他拉，必須一起做到。」