台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，進入倒數階段，將於10月23日投票，民進黨秘書長林錫耀、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、何欣純等人都已經表態挺陳柏惟。對此，前民進黨立委郭正亮分析，罷免案通過與否，關鍵在於總統蔡英文會不會出手，動員小組是否進駐，還要看投票前民調怎麼樣，再決定是否動員，因為動員太兇有可能會傷到自己。

前國民黨立委、台中立委陳柏惟罷免總部志工 顏寬恒。(圖/翻攝自 顏寬恒臉書)

資深媒體人黃暐瀚和郭正亮，30日在「TVBS」政論節目《新聞大白話》節目談及陳柏惟罷免案，黃暐瀚指出，民進黨會力挺陳柏惟的機率是不低的，但如果力挺機率不低的情形下，最後在10月10日蔡英文總統還是沒出聲力挺的情況下，民進黨可能接下來都不會管他了。

郭正亮則指出，民進黨秘書長林錫耀、立法院副院長蔡其昌和台中立委都已經表態甚至站過台了，他也認同黃暐瀚看法指出，陳柏惟罷免案的關鍵在於蔡英文總統會不會親自下令挺陳柏惟，且還要看有沒有下達明顯的動員令，派動員小組進駐。

郭進一步指出，上一場高雄市議員黃捷罷免案，是因為民進黨和市長陳其邁全力相挺，而且從民調來看，民進黨很早就知道不會過了。郭正亮強調，罷免是針對個人而非政黨，陳柏惟和黃捷這2人也非民進黨籍，但立委要被罷免的難易度相較議員是比較容易的。