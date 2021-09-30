新北哈客新店館日前已於新店區大豐國小建置完成，哈客新店館是繼哈客中和館及淡水館後，在新北市所成立的第三座優質客家聚點會館，一年一館建置客家聚點是市府持續推廣客家文化的重要政策，侯友宜市長表示，新店是一個山明水秀、人文薈萃的文教區，屬於新北市各區中較早發展的區域，新店行政園區更於今年4月完工啟用，整合了12處行政機關，樓高達30層，擁有眾多機能的複合式園區，皆是為了提供市民更便利更舒適的行政服務，以利推展本府各項政策。

哈客新店館為新北市政府客家事務局與教育局跨局處共同合作，結合大豐國民小學共同建置完成，誠摯邀請市民朋友到新北哈客新店館來作客、學習各種客家傳統技藝、話家常體驗交流，感受客家文化的魅力。未來，新北哈客聚點將在其他行政區域持續規劃拓展建置，提供客家鄉親更優質的聚會學習空間，讓更多的新北市民朋友可以在地就近認識客家、喜歡客家、進而認同客家，達到傳承客家文化之最大效益。

哈客新店館一進大豐國小大門就會看到川堂的牆面結合招牌彩繪成一整面美輪美奐、富有客家元素的活動背板，彩色的客家意象輸出上除了有極具代表性的美麗客家桐花，亦佈滿了許多客家問候語詞彙，讓在校師生及市民朋友們除了欣賞客家傳統文化之美，也可以沉浸式學習客家語言，讓客家文化貼近校園生活；哈客新店館的招牌不同於以往的設計，而是嵌入在川堂的活動背板中，並且依循著從新北市三峽客家文化園區延伸的軌跡，先後建置哈客中和館、哈客淡水館，再到如今的哈客新店館，擁有一年一館政策含意。

另外，哈客新店館的門口前結合了牆壁建置歡迎來尞的客家意象小屋，亦是另類的打卡景點，使來此聚會交流的市民朋友們可以在此駐足拍照，給予哈客館的使用增添趣味性，侯市長在客家小屋內與大豐國小的同學比試棋藝，場面好不有趣亦充滿溫馨與歡笑。場館內部佈置藍染布藝術品、花布傘以及多幅新北市桐花活動攝影比賽及桐花語錄的優秀得獎作品，處處可見哈客新店館充滿客家文化元素的巧思，讓在校師生及市民朋友在使用客家聚點時，可以用輕鬆自然情境式的學習客家文化。

新北市政府客家事務局林素琴局長表示，哈客新店館順利建置完成，非常感謝大豐國小的協助，大豐國小前任李春芳校長本身為客家人，多年來亦協助客家局辦理各項客家語言交流活動，學校配合客家局、教育局、區公所及客屬社團親力親為共同完成哈客新店館的建置，使哈客新店館成為師生及居民共同學習的多元優質園地，是新北市政府團隊合作成效具體的展現。