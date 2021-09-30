坦言「禁不起異性誘惑」 副機師居檢偷吃空姐道歉（中天新聞）

一名華航林姓副機師遭人檢舉，在8月居檢期間違反防疫規定，多次找非同住朋友回家群聚，更誇張的是，副機師還瞞著未婚妻，帶一名長榮空姐留宿過夜，而兩人出軌的影像曝光，引起社區住戶不滿，男方在東窗事發後也寫信向未婚妻道歉，坦承自己的出軌史。

林姓副機師違反防疫規定，還找空姐來家裡過夜，都被社區監視器拍得一清二楚，兩人在住戶出入頻繁的社區中，從大門一前一入進入大樓，共乘電梯上樓。在住處過夜隔日離開時，也是一前一後，避人耳目。社區住戶得知兩人違反防疫規定也是罵聲連連，「當然是很不爽啊，要管理嚴格一點」、「造成大家的恐慌」，也有住戶無奈表示，「當然會擔心啊，那有什麼辦法，政府都不管啊」。

林姓副機師背叛未婚妻，也為自己長期偷吃寫下道歉信，信中表示自己在訂婚後又再次出軌，很對不起未婚妻，六年又四個月的日子一切已成回憶，是自己葬送這段感情。

林姓副機師坦言，每次與未婚妻發生爭吵，就會禁不起異性的誘惑，最嚴重的出軌行為是在2019年7月，自己認識一名女子後，不顧未婚妻搬離兩人住所，今年3月訂婚宴客後，自己也跟出軌過的對象聯絡曖昧，8月居檢期間趁未婚妻回高雄娘家，多次帶該女回家過夜。

林姓副機師自知傷害了未婚妻，把婚姻當兒戲般的自私自利，做出荒唐的行為，想跟未婚妻說「我真的做錯了」，也很對不起雙方家人和朋友。

華航今天下午召開人評會，依員工獎懲規定，從重議處違反檢疫的林姓副機師，記1大過、2小過及停飛處分，且無限期取消空勤資格。